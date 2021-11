BASF reconoce a los nuevos líderes de la economía circular

El presidente de BASF, junto a los premiados. / Basf

Desde hace tres años, la compañía química BASF premia aquellos proyectos o investigaciones que, basados en la economía circular, contribuyan o tengan el potencial de contribuir de forma sustancial al desarrollo de la competitividad empresarial de nuestro país. Las iniciativas ganadoras, así como el resto de las propuestas presentadas en esta y las anteriores ediciones de los premios, pasarán a formar parte de la biblioteca online de buenas prácticas en economía circular de España impulsada por BASF.

El evento de entrega de los III premios BASF a la mejor práctica de Economía Circular en España ha contado con la presencia de Joan Capdevila, presidente de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Carles Navarro, director general de BASF en España y Marc Gómez, presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad. Xavier Ribera, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de BASF, ha sido el encargado de dar la bienvenida y conducir el acto.

Durante su intervención, Capdevila hizo hincapié en la importancia de cambiar cuanto antes el modelo de producción lineal, basado en potenciar el consumo masivo a corto plazo, por un modelo circular en el que los recursos se mantienen durante el mayor tiempo posible. “La economía bien encarada es aquella que convierte las amenazas en oportunidades. El modelo circular se ha convertido en uno de los ejes de la actividad prioritarios de quien piensa con inteligencia en una nueva economía”, afirmó.

Por su parte, Gómez subrayó que el hecho de que las tres ediciones de estos premios sumen ya 350 candidaturas evidencia que “no podemos hablar de tendencia circular sino de realidad circular”. El presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad destacó también que “la economía circular es una grandísima oportunidad tanto para las compañías como para la administración”.

Navarro recordó que en el 2021 el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra fue el 29 de julio, lo que significa que desde ese momento y hasta final de año, estaremos consumiendo recursos que pertenecen a generaciones futuras. “Es hora de que, como empresas repensemos cómo diseñamos productos para que sean más duraderos y reciclables y que, como consumidores, apostemos por productos más sostenibles y circulares. Hay que convertirse en militante activo de la circularidad”, concluyó.

Siete referentes en circularidad

Un jurado del más alto nivel ha sido el encargado de valorar las más de cien candidaturas de esta tercera edición de los premios BASF. El premio a la Administración pública ha recaído en el Catálogo de Buenas Prácticas en Economía Circular, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Grupo Calvo ha sido la compañía reconocida en la categoría de Gran Empresa por su proyecto “Calvo Residuo Cero”, enmarcado dentro de la estrategia de sostenibilidad del grupo.

La mayor app que lucha contra el desperdicio de alimentos, Too Good To Go, que aterrizó en España en el 2018, ha recibido el galardón de BASF a la mejor PYME.

El premio a la Start Up ha recaído en Gravity-Wave, una empresa social y ambiental fundada por dos hermanos que llevan dos años luchando por lograr unos mares libres de plástico. En la categoría de Start Up se otorgó un accésit a La Hormiga Verde, un Centro Especial de Empleo que se dedica a la correcta gestión de basura electrónica, desde su recogida hasta su valorización como nuevas materias primas.

El podcast Diseño Circular de Marynes Rojas, ha obtenido el reconocimiento a la divulgación por acercar el concepto de la circularidad a la comunidad que habla en español. El accésit, de esta categoría ha recaído en Residuos Profesional una revista digital especializada en el ámbito de la gestión de los residuos y los recursos, el reciclaje y la economía circular en general.

El premio de la categoría Mundo Académico ha sido para el proyecto Green Tecnun, formado por alumnado de distintos grados y cursos de la Escuela de Ingeniería de la Tecnun Universidad de Navarra, cuyo propósito es el de conseguir un campus más sostenible.

José Luis Gallego, naturalista y periodista ambiental, fue el encargado de cerrar el evento destacando la importancia de socializar los conceptos de economía circular para que calen a toda la población aumentando la concienciación social en materia de circularidad.

