Colau insta a limitar los cruceros en una carta al Gobierno central, el catalán y el puerto de Barcelona

Ada Colau ha vuelto a evidenciar que los cruceros se han convertido en uno de sus objetivos principales en el combate contra las aglomeraciones de turistas, especialmente en el centro de Barcelona. La alcaldesa ha escrito este martes cartas al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y al presidente del Puerto de Barcelona, Damià Calvet, en las que les insta a crear una mesa en la que participen las administraciones “para hablar y acordar cuál es el límite de cruceros que Barcelona puede acoger y establecer en consecuencia una regulación clara y precisa”. Este último ya le ha respondido con otra carta, donde desmiente diplomáticamente algunas de las acusaciones de la alcaldesa, pero se aviene a buscar soluciones "partiendo de datos objetivos".

La Semana Santa sirvió de aviso al gobierno de Colau. Esencialmente al socio mayoritario, Barcelona en Comú, que es el que más teme los excesos del retorno de los turistas. Ante la ciudad repleta de nuevo, los ‘comuns’ se llevaron las manos a la cabeza ante el colapso de varias partes del centro histórico de la ciudad, saturadas de visitantes.

El lunes de Pascual, el 18 de abril, el concejal de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, explicitó su preocupación en varios mensajes en la red social Twitter, en los que dejó claro que en su opinión el beneficio económico que genera el turismo no compensa las molestias. El viernes, Rabassa se sumó al debate de los cruceros con un mensaje explícito: "Stop cruceros. Nos jugamos la salud. Nos jugamos la vida de los barrios. Nos jugamos Ciutat Vella".

❌ STOP CREUERS ❌



Ens hi va la salut.

Ens hi va la vida dels barris.

Ens hi va #CiutatVella.

https://t.co/eOmXDz6v3W