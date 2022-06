7 ensaladillas rusas para comerse un cubo: mayonesa y placer

Estar a la altura del legado de la mítica Cervecería Correos no es fácil: Bareto (Alcalá, 55, Madrid) ha abierto en el mismo emplazamiento -con vistas a Cibeles- para intentarlo. Mimbres no le faltan, como una ensaladilla rusa con ventresca de atún, huevo rallado en abundancia y cebollino picado por encima para hacerla más atractiva. Que no falte la mayonesa, tanto para ligar los ingredientes como a modo de extra en el momento de servirla. El resultado es muy cremoso.