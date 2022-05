Dabiz Muñoz y Rosalía anuncian colaboración y las redes arden: ¿Cómo se come esto de MotoUmami?

El cocinero cuelga un enigmático vídeo de apenas media minuto en su Instagram para decir que lanzará un proyecto gastronómico con la artista catalana “muy pronto”

Dabiz Muñoz, en el vídeo en el que anuncia su colaboración con Rosalía.

Las ‘collab’ (diminutivo de colaboraciones en inglés) están de moda. Cójanse dos nombres de éxito en sus respectivos campos y póngase una ‘x’ en el medio y a triunfar. Es el signo de los tiempos: juntamos tus seguidores y los míos y doblamos la apuesta. Por eso, cuando ayer Dabiz Muñoz colgó en su cuenta de Instagram un vídeo de apenas medio minuto en el que anunciaba que Rosalía y él andan cocinando algo juntos el mundo se volvió loco.

En el ‘reel’ se ve al cocinero manejando una sartén con fuego al más puro estilo asiático en la cocina de su restaurante. De repente, levanta la mirada y descubre algo: es un casco de moto con el símbolo de ‘Motomami’, el último disco lanzado por Rosalía. A continuación aparece un letrero con la frase “Rosalía x Dabiz: MotoUmami” y un mensaje en inglés que anuncia que esto llegará “really soon” (muy pronto).

La expectación es máxima ante un proyecto que aún no se sabe en qué consistirá. Corren vientos de cambio en el universo DiverXO. Dabiz Muñoz anunció en el pasado Madrid Fusión que su restaurante cambiará de emplazamiento en unos dos años y que su concepto RavioXO, que girará en torno al mundo del ‘dumping’ asiático, abrirá en breve. De lo que no dijo ni mu en el certamen gastronómico madrileño fue de su colaboración con Rosalía, que parece estar cociéndose desde hace tiempo.

Las pistas de la colaboración

En noviembre de 2021 Rosalía colgó un vídeo de dos minutos en TikTok en la que la veía en DiverXO comiéndose el menú del restaurante. El mensaje no dejaba lugar a dudas: “Literalmente me hizo llorar de lo bueno que está”, decía. Pero no fue la única vez que Rosalía se ha dejado ver con Dabiz y su entorno. Unos meses después, en marzo de 2022, Cristina Pedroche, esposa del chef, subía a su cuenta de TikTok un vídeo en el que bailaba junto a Rosalía su canción ‘Chicken Teriyaki’. En ese momento, Pedroche explicó simplemente que ella y la cantante estaban “haciendo unas cosas” sin dar más detalles.

Ahora, esas “cosas” parecen haber tomado forma en algo que se adivina muy potente, dada la dimensión de las dos figuras: Dabiz Muñoz tiene tres estrellas Michelin y es el cocinero español del momento, mientras que Rosalía es una figura de la música internacional que se pasea por la gala del MET al mismo nivel que cualquier otra megaestrella.

¿Un menú en restaurante o un 'delivery'?

Pero, ¿cómo se comerá esto de MotoUmami? Lo primero que hay que hacer es felicitar al autor del ‘naming’ que, añadiendo solo una letra al título del disco de Rosalía, logra hacer referencia al quinto sabor y uno de los mandamientos de Dabiz Muñoz en la cocina. ¿Podría ser un menú aparte en DiverXO? Sería un giro de 180 grados en un negocio que el chef siempre ha controlado con mano férrea y que, hoy por hoy, solo cuenta con una opción para los clientes.

Un proyecto como este podría encajar como un guante en forma de ‘delivery’ al estilo de las ‘collabs’ (sí, otra vez la palabrita de marras) que Dani García tiene en su servicio a domicilio La Gran Familia Mediterránea y en el que caben desde platos pensados por la ‘influencer’ Paula Ordovás hasta locuras salidas de la mente de elRubius. Otra opción es que sea una opción pensada para disfrutar en el nuevo RavioXO de Dabiz: el baile conjunto de Rosalía y Cristina Pedroche se produjo, según la presentadora madrileña, en uno de los restaurantes del chef y no era claramente ni DiverXO ni StreetXO… ¿podrían ir por ahí los tiros?

Lo que sí podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, es que en el menú MotoUmami habrá 'chicken teriyaki', inspirado en uno de los mayores éxitos del nuevo disco de Rosalía. Y si nos ponemos a revisar el título del resto de canciones, nos surgen más ideas. ¿Será el postre un ‘Bizcochito’ con ‘Candy’? Lo sabremos ‘really soon’. Hasta entonces, ‘saoko, papi, saoko’.

