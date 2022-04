7 tartas de queso por las que perderás la cabeza

La tarta de queso del restaurante La Viña (31 de agosto, 3, San Sebastián) lleva elaborándose desde los 90 pero en los últimos años es cuando se ha convertido en un mito. Su estilo, que prescinde de base alguna y lo fía todo a su textura 'cremosísima' y su tostado superior, ha rendido incluso a 'The New York Times' que eligió el 'basque burnt cheesecake' como uno de los sabores que había que probar sí o sí en 2021. Es el modelo que todos quieren imitar: no hay más que teclear "tarta La Viña" en Google y ver todas las recetas que tratan de emularla. La tarta puede tomarse en el restaurante pero también se sirve para llevar: su precio es de 45 euros o 25, si solo queremos la mitad.