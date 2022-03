Siete tacos para viajar a México sin salir de Madrid

Desde los clásicos al pastor o de cochinita pibil hasta recetas fusión o de autor para gozar comiendo con las manos.

La irresistible selección de tacos del restaurante Tepic.

4 Se lee en minutos Javier Sánchez



En el capítulo final de la primera temporada de la serie de Netflix 'Master of None', Dev Shah, (Aziz Anzari), protagonista de esta divertida comedia, tiene antojo de tacos y busca desesperadamente averiguar cuáles son los mejores de Nueva York. Es una escena a ritmo de 'thriller' trepidante: es tan grande su amor por este platillo mexicano que, o los encuentra, o su día se habrá arruinado. Al final -'spoiler'- localiza el sitio perfecto pero, oh decepción, está cerrado. Para que no os ocurra lo mismo que al bueno de Dev, aquí van siete direcciones de Madrid en las que probar tacos sencillamente deliciosos.

Los tacos de pulpo zarandeado a las brasas con pico de gallo y crujiente de yuca de Barracuda MX (Madrid). / Barracuda MX

Barracuda MX

En este local (Valenzuela, 7), Roberto Ruiz -que obtuvo la primera estrella Michelin para un restaurante mexicano en Europa con Punto MX- continúa agrandando su leyenda con recetas inspiradas en la cocina de la costa pacífica del país azteca. Los tacos siguen siendo pluscuamperfectos y memorables. El de pulpo zarandeado a la brasa con crujiente de yuca es de matrícula de honor y en esa misma liga juegan otros como el de lomo de vaca gallega con chiles toreados y salsa de habanero.

El taco de pulpo y chicharrón del restaurante Indiano (Madrid). / Inés Urdaci

Indiano

La cocinera Rita Sánchez fue la principal responsable de hacer crecer la escena de restaurantes mexicanos en Madrid en los años 90 con proyectos como la Taquería del Alamillo. Tras regresar a México en 2013, volvió a España el año pasado para ponerse al frente de los fogones del restaurante Indiano (Claudio Coello, 70), una estupenda noticia para los amantes madrileños de su manera de entender la cocina. Entre sus tacos, sorprenden los de 'rib eye' de ternera con costra de queso y salsa pico de gallo o los de pulpo con chicharrón, un adictivo mar y montaña.

Los tacos al pastor del restaurante Tepic. / Restaurante Tepic

Tepic

Este restaurante (Ayala, 14), reconocido con el sello Bib Gourmand de la Guía Michelin, que premia la buena relación calidad-precio, es un paraíso para los amantes del taco mexicano. Aquí se sirven desde los clásicos al pastor, de cochinita pibil o de tinga de pollo, pero también los tienen de champiñones con cebolla y pimientos salteados. Nuestros favoritos son los Baja California, a base de pescado rebozado acompañado de mayonesa de chipotle, lombarda, pico de gallo y aguacate. Cuentan con una buena carta de cócteles, entre los que sobresalen el Mezaloni o la Paloma.

Los tacos de maíz azul de Mexcalista (Madrid). / Javier Sánchez

Mexcalista

Este pequeño y bullicioso restaurante del Barrio de las Letras es toda una sorpresa. En Mexcalista (León, 5) se rescatan esas recetas callejeras que uno imagina tomando en el DF pero con detalles que se agradecen, como las tortillas de maíz azul que utilizan. Son deliciosos los tacos al pastor de trompo, rellenos de carne de cerdo adobada con piña asada, cebolla y cilantro, o los de gamba en tempura a la cerveza, acompañados de mayonesa al chipotle ahumado, con un sutil toque picante. El local perfecto para improvisar una 'taco party' en toda regla.

El taco árabe de Iztac (Madrid). / Restaurante Iztac

Iztac

Aunque este restaurante mexicano es mucho más que una taquería, en él podemos encontrar auténticas obras de arte para comer con las manos. El favorito de sus asiduos es el taco árabe, antecesor del más conocido taco al pastor, y que en Iztac elaboran con lagarto Ibérico marinado con hierbas aromáticas, salsa chipotle y cebolla asada. Para completar la comanda, nada mejor que auténticas tentaciones como el mole 'amarillito' con solomillo, la 'arrachera' de ternera a la brasa con chilaquiles o el arroz a la tumbada al estilo de Veracuz.

El taco gobernador con queso oaxaca y polvo de kikos de Mawey (Madrid). / Restaurante Mawey Taco Bar

Mawey Taco Bar

Si tenemos que decantarnos por nuestro taco favorito de entre todos los que se encuentran en Madrid, tenemos que reconocer nuestra debilidad por el de oreja y sepia con salsa de chile habanero de Mawey Taco Bar (Olid, 6 y San Bernardo,5. También en Majadahonda, en la calle Manuel de Falla, 5). Su versión del taco gobernador, con gamba, queso de Oaxaca y polvo de kikos, también es mayúscula. El resto de la carta, tacos aparte, es un sinfín de delicias, entre las que destacan el 'brioche' de carne apache con solomillo y chiles ahumados o las mollejas de ternera salteadas y 'enchipotladas'.

El taco de chuleta de Regañadientes (Madrid). / Restaurante Regañadientes

Regañadientes

Nada más entrar en Regañadientes (Almirante, 14), uno ya se deja seducir por su atractiva decoración, elegante y con un punto retro, muy distinta de la imagen estereotipada y colorida de los restaurantes mexicanos que uno tiene en la cabeza. Pero vamos a lo importante: aquí los tacos sorprenden, con recetas que fusionan sabores de aquí y allá. Cuesta decidirse entre el de chuleta con carne de vaca, tomate rallado y aguacate o el madrileño, de calamar rebozado, chipirones y alioli de ajos negros. Un mexicano desprejuiciado, sabroso y libre.

Noticias relacionadas