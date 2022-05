Prepara un 'aperitivi' italiano para apoyar a Chanel en Eurovisión

Este año el festival de la canción europea se celebra en Turín, así que aquí van tres buenos 'antipasti' y un cóctel

Un ’aperitivi’ a la italiana para disfrutar de Eurovisión.

Un 'eurofan' no solo vive de canciones pegadizas, puestas en escena imposibles y votaciones con más giros de guión que una trama de corrupción política. No, también es un ser humano que respira, come y bebe. Una reunión familiar o entre amigos frente al televisor para ver Eurovisión requiere de una propuesta de picoteo tan currada como la coreografía de Chanel Terrero para defender 'SloMo'. Por eso, este año, aprovechando que el festival se celebra en Turín, proponemos preparar un 'aperitivi' al más puro estilo italiano con recetas propuestas por Francesco Preto, chef de Peppe Fusco, el nuevo restaurante del Grupo Pulcinella en Madrid. Tres 'antipasti' y un cóctel tan estilosos como el espíritu de este nuevo local italiano y que son facilísimos de hacer. Tus invitados les darán 12 puntos seguro.

Una tabla de embutidos a la italiana. / Javier Sánchez

Plato de embutido a la italiana

Ingredientes (para 4 personas)

50 g de 'finocchiona'

50 g de 'spianata'

50 g de 'speck'

50 g de mortadela 'tartufata'

Cuatro rocas de parmesano

Rúcola

Elaboración

Tan fácil como acudir a una tienda de productos italianos y hacerse con embutidos. Una buena combinación es mezclar dos tipos de salami: la 'spianata' y la 'finocchiona', que tiene un toque de hinojo. Además, pueden incluirse 'speck' ahumado y una mortadela 'tartufata' -con sabor a trufa-. Todos ellos tienen que estar cortados finamente. Preto propone rematar esta tabla con "cuatro roquitas de parmesano, una por persona, y unos 'taralli' -mini rosquitas de pan- o unos 'grissini' -palitos de pan- para acompañar. Tan sencillo como eso". Y un truco del chef: "Poner el embutido sobre una cama de rúcola para añadir volumen y también para evitar que las lonchas se peguen a la base del plato".

Una 'bruschetta' de tomate facilísima de hacer. / Javier Sánchez

'Bruschetta' de tomate

Ingredientes (para 4 personas)

300 g de tomates cherry 'datterino'

Tres dientes de ajo

10 hojas de albahaca

4 rebanadas de pan rústico cortadas gruesas

Sal

Pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Elaboración

Cortar los dientes de ajo, retirando el centro, en trozos muy pequeños. Picar las hojas de albahaca y los tomates 'cherry'. Mezclar todo y aliñar con sal, pimienta y aceite. Tostar el pan y cubrir bien con nuestra mezcla.

La 'provola', un 'antipasti' delicioso a base de queso y salsa de tomate. / Javier Sánchez

'Provola'

Ingredientes (para 4 personas)

400 g de salsa de tomate

200 g de queso provola

20 g de queso parmesano

Una barra estrecha de pan, cortada en rebanadas

Orégano

Elaboración

Poner en una cazuelita a prueba de horno una capa de salsa de tomate seguida de una de queso provola rallado y repetir la operación una y otra vez hasta terminar con los ingredientes. En la última capa añadir un poco de parmesano rallado al gusto. Introducir en el horno a 180 grados hasta que el queso se funda por completo. Servir caliente, añadiendo un poco más de parmesano rallado y orégano. Acompañar con las rebanadas de pan recién tostado.

El 'Spritz', el cóctel perfecto para un picoteo italiano. / Javier Sánchez

Cóctel Spritz

Ingredientes (por persona)

2/3 partes de vino prosecco (100 ml aproximadamente)

1/3 parte de Aperol (50 ml aproximadamente)

1 'splash' -un chorrito a gusto de cada uno- de soda o agua con gas

Hielo

Una rodaja de limón

Elaboración

Rellenar una copa de vino con abundante hielo. Añadir el prosecco (puede cambiarse por vino blanco si no tenemos este espumoso italiano) y el Aperol. Añadir el toquecito de soda y remover. Decorar con una rodaja de limón y servir.

