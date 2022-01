Estas son las cuentas de Instagram que debes seguir para aprender a cocinar

Recetas tradicionales, de autor, postres, opciones veganas... ideas fáciles y visuales en pocos minutos

Una de las tartas que Clara P. Villalón muestra en su cuenta de Instagram.

4 Se lee en minutos Javier Sánchez



Nuestra generación ya no cocina con un libro de recetas al lado sino con el móvil o una tableta. Instagram es un maravilloso escaparate a millones de propuestas entre las que es posible encontrar desde unas lentejas hasta el (pen)último invento a base de aguacate. Estas son algunas de nuestras cuentas favoritas: bienvenidos al mayor espectáculo culinario del mundo.

Clara P. Villalón (@clarapvillalon; 79K seguidores)

Cuando no está probando restaurantes (con especial atención a las croquetas), Clara P. Villalón muestra toda su sapiencia culinaria en Instagram. En su cuenta, a la que es peligroso acercarse con hambre, pueden encontrarse recetas sencillas y resultonas como unos espaguetis con berberechos de lata hasta un sorprendente 'brownie' de berenjena, pasando por trucos y consejos para mejorar cualquier plato.

Jaime Maurelo (@by_maure; 91K seguidores)

Este "entre-tenedor gastronómico", como él mismo se describe en su biografía de Instagram, sintetiza en su 'feed' de Instagram recetas más que apetecibles en menos de un minuto. Lo mejor es que lo mismo enseña cómo preparar una sopa castellana que unos 'nigiris' o unos 'makis' sin dejar de lado, obviamente, la parte dulce, con versiones del 'tiramisú' o la tarta de chocolate. Atiende peticiones de sus fans para tener en cuenta en sus siguientes elaboraciones.

Sofía (@alla_puttanescaa; 12K seguidores)

Si queremos adentrarnos en el mundo de la cocina italiana pero no dominamos la lengua de Dante (o de Federico Moccia), tenemos la opción de seguir esta cuenta. 'Parmigiana di melanzane', pasta 'Cacio e Pepe', 'Paccheri con ragú di anatra'...recetas que suenan complicadas pero que, gracias a los vídeos de esta cuenta, cualquiera puede cocinar. Para los que quieren ir mucho más allá de la carbonara o la boloñesa. Desde la Toscana con sabor.

Estanis Ochoa (@estanisochoa; 39K seguidores)

Si te suena de algo el hashtag '#puescojonudooiga' es posible que ya seas seguidor de Estanis Ochoa. No hay receta popular que se le resista a este auténtico cocinillas, capaz de preparar unas torrijas de matrícula de honor, de dar la receta de la masa de pizza definitiva o de marcarse unas alitas de pollo de época. Lo mejor es que aquí no hay complicaciones excesivas y cualquiera puede coger el delantal y hacer un 'platazo'.

Dani García (@danigarcia7; 394K seguidores)

Uno de los chefs más mediáticos del país no solo nos hace disfrutar en sus restaurantes, sino también en su cuenta de Instagram con recetas aptas para todos los públicos. Aquí hay básicos de la cocina española, como los churros, pero también recetas internacionales como unos apetecibles 'mac & cheese'. Además, de vez en cuando, Dani también comparte clásicos de su cocina como el 'carpaccio' de carabinero con compota de queso de cabra y miel de trufa: eso es ser generoso.

Beatriz Rodríguez (@tobegourmet; 23K seguidores)

Para los que quieren que sus recetas no solo estén buenas sino que también entren por los ojos, la cuenta @tobegourmet es un auténtico festín visual. Rape a la americana, paella de secreto ibérico y setas, peras al vino tinto... todo un recetario en imágenes en el que Beatriz también cuela consejos para lograr un buen 'socarrat' o sugiere presentaciones para que todo brille en la mesa.

Jenny Rodríguez (@soyvegana_jenny; 126K)

Dar el paso a una alimentación sin ingredientes de origen animal no es sencillo, pero cuentas como esta hacen que esa transición sea más fácil. Jenny explica de manera fácil y didáctica cómo aprender a preparar unas lentejas con aguacate, alitas de 'no pollo' o una crema de cacahuete. También desmonta mitos sobre el veganismo y hace catas comparativas de productos.

Koldo Royo (@koldoroyo; 124K)

El cocinero Koldo Royo es un auténtico pionero en esto de las recetas digitales. Lleva más de 25 años compartiendo sabiduría gastronómica a través de Internet y su cuenta de Instagram sigue esa misma filosofía. El estilo directo y divertido de Koldo hace que preparar una lubina rellena de 'ratatouille' o un tartar de gamba y aguacate sea un poco más sencillo (y cachondo).

Fabián León (fabianmasterchef; 150K)

El ex finalista de Masterchef Fabián León no es solo un reputado repostero sino también todo un activista 'foodie', que defiende la loable causa de reducir a cero el desperdicio de comida. En su Instagram, recetas de galletas de limón, 'plum cake' o 'donuts' conviven con ideas para aprovechar las pieles de las patatas, el líquido de los botes de garbanzos o los tallos de las verduras: en esta cuenta no se tira nada.

Puff (thatlittlepuff; 1,2 millones)

Si hay algo que le gusta más a Instagram que las tartas o las hamburguesas son los gatos. Esta cuenta reúne cocina y felinos de una manera única: es el propio Puff el que prepara recetas dulces facilísimas, propone ideas ingeniosas para decorar cualquier bomba de azúcar o elabora bebidas de colores imposibles. Perfecta para los que no se toman la cocina muy en serio pero adoran a los gatos (¿y quién no?).

Noticias relacionadas