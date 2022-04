35 años comiendo con 'Los Simpson': de la rosquilla de Homer hasta el bogavante Tenacitas

Repasamos 10 momentos gastronómicos de la serie más influyente de la historia

‘Los Simpson’ son la comedia humana de nuestra época: una radiografía infinita de nuestros usos y costumbres a través de los ojos de una familia norteamericana pero en la que todos nos reconocemos. No hay palo que no hayan tocado, desde la religión a la política, pasando por la cultura o, claro está, la comida. Para conmemorar el 35 aniversario de su primera emisión en forma de corto en The Tracey Ullman Show, seleccionamos 10 momentos comestibles que nos han dejado huella.

Homer, vendiendo su alma al diablo por un donut. /

Las rosquillas de Homer. Cuando ‘Los Simpson’ se estrenó en España en el año 1990 los únicos donuts que conocíamos por estos lares eran los glaseados y los de chocolate. La afición de Homer por las rosquillas nos mostró un futuro -en el que ya estamos de lleno- repleto de dulces de colores imposibles y sabores de otro mundo. Tan lejos llega la devoción de Homer por este bollo que en el cuarto especial de Halloween de la serie, 'La casa-árbol del terror', emitido en 1994, llega a vender su alma por una rosquilla. El donut rosado de la serie se ha convertido, por méritos propios, en un icono de la cultura pop.

El badulaque, el supermercado de 'Los Simpson'. /

El ‘fresisuis’ del Badulaque. Hay que reconocer el mérito a los traductores de la serie, capaces de rebautizar el supermercado Kwik-E-Mart con el sonoro nombre de Badulaque en la versión castellana de la serie. Allí, Apu despacha el ‘fresisuis’, la bebida verdosa que vuelve loco a Bart y su pandilla. Millones de adolescentes han soñado durante décadas con tomarse uno aunque, 35 años después, no seamos capaces de responder a una pregunta básica: ¿a qué demonios sabe?

La cerveza Duff, una de las estrellas de 'Los Simpson'. /

La cerveza Duff. ‘Los Simpson’ puede presumir de haber logrado algo increíble: que uno de los productos nacidos de la imaginación de Matt Groening y el equipo de guionistas haya terminado siendo una realidad. Esto ha sucedido con la cerveza Duff, bebida de los amores de Homer Simpson y del resto de parroquianos del bar de Moe: distintas empresas la elaboran en diferentes partes del mundo para goce de los fans de la serie. Mmm…

El pez globo que casi lleva a Homer a la tumba. /

Homer y el pez globo. En el episodio undécimo de la segunda temporada Homer decide probar el pez globo en un restaurante japonés, un pescado que, si no se prepara de manera correcta, es tóxico. Un fallo del 'sushiman' hace que Homer esté al borde de la muerte. Emitido en 1991, para muchos televidentes -no digamos ya en España- fue su primer contacto con la cocina nipona y con algunas de sus peculiaridades más sorprendentes a ojos occidentales.

Homer, despidiéndose del bocadillo gigante. /

Bocadillos gigantes: ¡viva la desmesura!. La relación obsesiva/enfermiza/divertida de Homer con la comida da lugar a algunos momentos descacharrantes en la serie como ocurre en el capítulo decimotercero de la cuarta temporada en el que se lleva un sándwich gigante a casa. Los días van pasando pero Homer se niega a desprenderse de él, pese a que el bocadillo termina poniéndose malo. La escena en la que Homer se despide de él antes de tirarlo a la basura es hilarante.

Lisa, a punto de abrazar el vegetarianismo. /

El auge del veganismo. Que 'Los Simpson’ ha predicho el futuro muchas veces es algo que está fuera de toda duda, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca a la invención del Apple Watch. En el quinto episodio de la séptima temporada, Lisa adopta la decisión de hacerse vegetariana tras empatizar con un cordero. Era 1995 y hoy, 27 años más tarde, la cantidad de personas que han adoptado dietas sin ingredientes de origen animal se ha multiplicado de forma exponencial en todo el mundo. Lisa, contigo empezó todo.

Krusty y su Krusty Burger, el apóstol de la comida basura en la serie. /

Krusty: amarás la comida basura por encima de todas las cosas. Krusty el payaso es uno de los personajes más interesantes de la serie: este ídolo infantil es capaz, pese a su decadencia, de vender casi cualquier cosa con su imagen, incluidas todas las versiones imaginables de comida basura, desde cereales que vienen en paquetes que advierten que “solo el azúcar tiene más azúcar” a la infame Krusty Burger. Colesterol y grasa en vena envueltos en los vistosos ropajes del marketing que se convierten en blanco de una de las críticas más salvajes de la serie.

Homer comiéndose a su mascota Tenacitas. /

Tenacitas: ¿mascota o cena? En uno de los capítulos más recordados de la serie -el séptimo de la décima temporada-, Homer adopta como mascota a un bogavante al que bautiza como Tenacitas. Se encariña con él pero lo cocina accidentalmente al sumergirlo en un baño caliente. El final del episodio, con Homer comiéndoselo entre lloros, es una de las cumbres tragicómicas de ‘Los Simpson’.

Homer se convierte en crítico gastronómico durante un capítulo. /

Crítica a la crítica gastronómica. Con su afición natural a engullir, no sorprende que Homer acabe convirtiéndose en crítico gastronómico por un día. Sucede en el tercer capítulo de la decimoprimera temporada. La serie parodia con saña al clásico perfil de crítico endiosado que destroza en sus reseñas a todo restaurante por el que pasa. Las opiniones negativas de Homer acaban hartando a los cocineros que intentan incluso envenenarlo para acabar con él.

Anthony Bourdain, uno de los chefs que han aparecido en 'Los Simpson'. /

Repaso al mundillo ‘foodie’.‘Los Simpson’, atentos a poner en el punto de mira cualquier tendencia o corriente de moda, también ha ajustado cuentas con el auge del movimiento ‘foodie’, entendido en su versión más snob. Por el episodio ‘La gastroesposa’, (el quinto de la vigésimo tercera temporada), desfilan restaurantes que parodian la cocina molecular y cuenta con cameos de chefs estrella como el desaparecido Anthony Bourdain o Gordon Ramsay. Tan cachondo como vitriólico.

Noticias relacionadas