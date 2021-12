Ideas 'gourmet' para millonarios a los que les ha tocado la lotería

Restaurantes caros, productos de lujo… aquí van propuestas para los premiados con el Gordo de Navidad

Sublimotion, el restaurante más caro del mundo.

El Gordo de Navidad cambia vidas. No, no nos referimos a la imagen estereotipada de Papá Noel, sino al primer premio de la lotería del 22 de diciembre. Los poseedores de un boleto ganador adquieren la mágica capacidad de hacer lo que les venga en gana. Si eres uno de esos afortunados y ya has escrito el 'mail' a tu jefe diciéndole que mañana va a ir a trabajar Rita, te proponemos algunos planes 'gourmet' caros, muy caros, incluso absurdamente caros. Solo aptos para los ‘gourmets’ o ‘foodies’ que se hayan llevado el primer premio, claro. Aquí no valen las pedreas.

Un menú en el restaurante más caro del mundo. Sublimotion, el concepto creado por el chef español Paco Roncero en Ibiza y Dubai, tiene el honor de ser el restaurante con el ticket más abultado del mundo. Nada más y nada menos que 1.500 euros del ala por persona para disfrutar de un espectáculo que incluye proyecciones multimedia, teatro y, ejem, claro, gastronomía. Con el dinero del Gordo en la mano llegó tu oportunidad para ir, ver y probar. Es más, ahora que la cuenta no es un problema, puedes incluso reservarlo para ti y otros 11 amigos, familiares o conocidos para convertirlo en un evento privado. Al fin y al cabo eso es lo que haría un auténtico ‘millonetis’.

La pizza dorada de 3.000 dólares. Ahora que eres millonario, puedes montarte una versión extra lujosa del clásico plan de ‘mantita’, pizza y peli. Coge un vuelo a Los Ángeles y plántate en el restaurante Brabu de Venice Beach. Allí tienen una pizza que sale por 3.000 dólares de nada que incluye ‘foie gras’, caviar, trufa fresca y oro de 24 quilates en la masa. Eso sí, a ver cómo eliges luego una película que esté a la altura.

La hamburguesa más cara del mundo cuesta 5.000 euros. / De Daltons

Una hamburguesa ridículamente cara. La hamburguesa “La Millonaria” que acaba de lanzar el campeón de España, Juancho’s BBQ, cuesta 50 euros. Calderilla frente a los 5.000 euros que alcanza la "Golden Boy" 'burger' que sirven en el restaurante holandés De Daltons. La pregunta no es qué lleva sino qué no lleva. Incluye trufa blanca, láminas de oro, caviar Beluga, paleta ibérica y carne de ‘wagyu’ A5 -por si no tuviste suficiente en Bern’s Steakhouse-. Toda una extravagancia a la que seguro que puedes echarle ketchup porque, al fin y al cabo, la hamburguesa la has pedido tú y puedes hacer con ella lo que quieras.

“¡Tráigame vino! ¡El más caro de la carta!” Si siempre habías querido pronunciar estas dos frases esta es tu oportunidad. Reserva dos billetes a la soleada Florida y plántate en Bern’s Steakhouse. Este restaurante, ubicado en la ciudad de Tampa, puede presumir de la mayor bodega de vinos del mundo. Es posible que los 180 dólares que cuesta el corte de ‘wagyu’ te sepan a poco pero espera a ver su bodega. Disfruta como un enano pidiendo el Coche-Dury 2013 de Corton Charlemagne a 6.000 dólares la botella o un Le Montrachet 2013 de Domaine de la Romanée Conti, que alcanza los 9.200. Esta es tu gran oportunidad para, por una vez en la vida, no pedir el segundo vino más barato de la carta.

El pan con oro y plata que se prepara en la panadería Pan Piña. / Pan Piña

Pan para mojar a 10.700 euros la hogaza. Tu nueva vida montado en el dólar exige nuevos hábitos. En otras palabras, ¿crees que puedes acompañar tu recién estrenada dieta a base de caviar, jamón ibérico de bellota y trufa a discreción con cualquier pan? El que elabora Juan Manuel Moreno en la panadería Pan Piña del pueblo de Algatocín (Málaga) es la solución a tus necesidades: lleva oro, plata y se vende a 10.700 euros la hogaza. Ahora solo te queda pelearte con jeques y millonarios rusos para hacerte con una de sus hogazas.

Una copa de un whisky de más de 50.000 euros. Puede ser que, con tus 400.000 euros al décimo en el bolsillo, lo que más pereza te dé en el mundo es salir de casa. No hay problema: enciende la chimenea -si eres millonario ahora tienes que tener una-, llama a tus amigos y encarga alguna botellita para darte un caprichito. Un whisky de la colección Constellation de The Dalmore, envejecido en barrica durante 46 años, anda por unos 53.000 euros pero un día es un día. Ya luego te piensas si te lo tomas mezclado con un refrescos. ¡O con una bebida energética! Que tener dinero cansa mucho.

El cabrales más caro del mundo. / Ignacio Acuña Fernández

Vete de subastas… 'gourmet'. Si después de hacer todos los planes anteriores, aún tienes ansias de derrochar, aquí va un plan de lo más emocionante. Hazte un calendario para pujar por productos gourmet. En marzo, vete a por el mejor Cabrales, que suele venderse a 10.000 euros el kilo. Cuando llegue abril, acuérdate de ir a por el ‘Campanu’ (primer salmón de la temporada en Asturias), que no baja nunca de los 6.000. Y no dejes pasar la oportunidad de irte en noviembre a Alba (Italia) a ganar la subasta de la trufa blanca y dejarte unos 120.000 euros por el camino. Luego ya pensarás lo que haces con todo esto pero, ¿y lo bien que te lo has pasado?

