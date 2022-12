Apuntan a "un meteoro de color verde rosado” como la causa del estruendo en Gran Canaria

3 Se lee en minutos A. Castellano



Una portavoz del del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha apuntado esta tarde que el estruendo que esta tarde se ha registrado en Gran Canaria puede provenir de un posible meteoro que entró en la amósfera. “Parece ser que cayó un meteoro de color verde rosado”, ha indicado la fuente, quien ha agregado que “no puede conocerse a ciencia cierta la trayectoria” porque carecen de imágenes que lo corroboren.

El seco estampido se produjo en torno a las 15.36 horas en la cara este y norte de Gran Canaria, sobre todo en las medianías de la Isla donde se registró de forma clara. En ese momento, el ruido alertó a miles de ciudadanos, que a su vez notaron que se movía el piso donde se encontraba. Este movimiento incluso se registró en las señales sísmicas del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Llamadas

El Centro Coordinador de Emergencias y Salvamento (Cecoes) 112 recibió 40 llamadas procedentes de puntos tan dispares como Ingenio, Agaete, medianías de la Isla y la capital grancanaria. Todas aportaban la misma información: un fuerte estruendo. Pero ninguna de ellas avisaban de una incidencia que pudiera estar relacionada con este ruido que alarmó a la población.

Los científicos consultados por @112canarias atribuyen el estruendo a una potente onda acústica que ha surcado el cielo de #GranCanaria.Se descarta que haya sido provocado por un avión a reacción, movimiento sísmico o explosión por actividad o incendio. No se han registrado daños — 1-1-2 Canarias (@112canarias) 30 de noviembre de 2022

Una de las hipótesis es la entrada en la atmósfera de un meteorito. En este sentido, el IAC ha indicado que “parece ser”, con especial énfasis en señalar que aún no está confirmado del todo, “que cayó un meteoro”, pero debido a que era de día no se pudo registrar. “El grupo de sistema solar del instituto carece de imágenes porque tanto las cámaras como los telescopios no funcionan durante el día, sólo de noche”, ha apostillado el instituto.

Álvaro Villalobos, director del Centro Espacial de Canarias del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) situado en Maspalomas, ha declarado que no se ha detectado "nada" desde lo satélites que se gestionan desde el centro, en referencia a la entrada de un objeto procedente del espacio en la atmósfera que provocara el estruendo.

No ha sido un avión

Por su parte, el Ministerio de Defensa ha señalado que no ha habido ningún vuelo militar o ejercicio que haya podido provocar ese estruendo puesto que otra de las posibilidades sobre el origen estaba en que algún reactor hubiera superado la barrera del sonido. En AENA tampoco se había recibido incidencia alguna relacionada con algún avión o con el estruendo, informaron las fuentes consultadas.

El Cecoes 112 informó de que, según los científicos consultados para conocer el origen de la "potente onda acústica que ha surcado el cielo de Gran Canaria, se descarta que haya sido provocado por un avión a reacción, movimiento sísmico o explosión por actividad o incendio", además de añadir que "no se han registrado daños".

Otra de las instituciones que ha emitido un comunicado es Involcan, cuya red sísmica que gestiona en Artenara registró "a las 16.35 horas una señal sísmica" originada "por el paso de una potente onda sísmica". "El análisis preliminar de los sismogramas, evidencia una forma compatible con una N-wave, producida por el impacto la superficie terrestre de una onda de choque causada por un objeto, natural o artificial, moviéndose en la atmósfera a velocidad supersónica", agregó el Involcan en sus redes sociales.