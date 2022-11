Más de 400 días para sustituir con casas contenedor los hogares que se tragó el volcán de La Palma

Vivienda entrega las llaves de 44 pisos en Los Llanos de Aridane

Los afectados lamentan la tardanza en buscar una alternativa habitacional

Más de 400 días. Ese es el tiempo han tenido que esperar para volver a tener un techo bajo el que vivir 44 familias que perdieron sus hogares durante la erupción volcánica de La Palma y que este lunes recibieron las llaves de las viviendas modulares, fabricadas con contenedores, que el Gobierno de Canarias les entregado como alternativa habitacional. Más de un año después de haber visto como la lava arrasaba sus casas, el ánimo de los vecinos de Los Llanos de Aridane y El Paso se resumen en que hay que conformarse con lo que les dan. Su anhelo de reconstruir una vida similar a la que tenían antes de que se rajara la tierra en Cumbre Vieja ha sido prácticamente silenciado. “La sensación a estas alturas es que hay que coger lo que te dan, porque hay personas mayores o familias con hijos que no tienen otra opción”, lamenta Marcelino Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos La Laguna.

La tardanza en la entrega de estas viviendas, a juicio de Juan Fernando Pérez, presidente de la Asociación Volcán Cumbre Vieja 2021, se debe a la falta de un proyecto para la reconstrucción de la isla y, además, destaca que las administraciones “están instaladas en la complacencia”, porque desde su óptica “lo están haciendo todo bien”. Los afectados, señala Pérez, ya están cansados y les supone un nuevo “varapalo” ver que el recurso que se les ofrece es algo temporal. “Aunque las casas por dentro estén más o menos bien y estén decentes, no deja de ser una solución muy provisional, que a ver lo que dura, porque con el mismo dinero se podrían haber construido pisos normales”, señala Pérez.

Durante la entrega de llaves, la directora del Instituto Canario de Vivienda (Icavi), Maribel Santana, afirmó que “cualquier cosa después de la erupción llega más tarde de lo deseado”, pero hizo hincapié en la velocidad con la que se ha trabajado en la instalación de las viviendas modulares desde que el terreno fue cedido por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, detallando que las han terminado en siete meses, “cuando una vivienda tradicional tarda de dos a tres años".

Sin proyecto para la reconstrucción

El contrato firmado por las familias es de tres años prorrogables y también tienen derecho a recibir una ayuda de 10.000 euros para amueblar su nueva residencia, otorgada por el Ministerio de Derechos Sociales. El Ejecutivo canario confía en cubrir antes de final de año la necesidad de vivienda de todas las personas que perdieron su casa habitual durante la crisis volcánica, sumando a las entregadas hoy otras 41 de tipo contenedor en el mismo solar y 36 modulares de madera en El Paso. Además la empresa pública Visocan ha adquirido una promoción de unas 50 viviendas en Breña Baja que se están acondicionando y se encuentran pendientes de repartir. Actualmente quedan unas 250 personas alojadas en el hotel de Fuencaliente quienes, según Pérez, ya están recibiendo presiones para que “se busquen la vida”, pero no tienen a donde ir porque, debido a la escasez de oferta, “no es fácil buscar casas para alquilar y las ayudas para el alquiler están con un retraso de hasta cuatro meses”.

La falta de un proyecto global lleva a "actuar a golpe de ocurrencias", apunta Juan Fernando Pérez

Las viviendas, ubicadas en el camino Los Choriceros, “son un parche más” dentro de la reconstrucción de La Palma, apunta Pérez, quien destaca que al no haber un plan conjunto “todo se improvisa y es un desastre, porque se actúa a golpe de ocurrencias”. Además, afea que la respuesta de las administraciones no está al nivel de la catástrofe y asegura que cada institución “va por su camino”. En este sentido, Rodríguez subraya que aunque los vecinos son conscientes de que deben actuar unidos, están encontrando la desunión en las administraciones. “Desde que se empezaron a perder las casas tendrían que haber empezado a solucionar ese problema, que no solo no lo han solventado, sino que se han ido echando en cara escollos como la cesión de suelo, la falta de ejecución, los errores en la construcción o la falta de permisos”, afirma Rodríguez.

Agradecimiento de los afectados

En la parcela, de 12.000 metros cuadrados, se han instalado las 44 viviendas entregadas hoy, 24 viviendas de tres dormitorios y una veintena de dos dormitorios, contando con una superficie de entre 50 o 60 metros cuadrado por casa. A pesar de la tardanza y de las características de la residencia, los afectados han recibido las casas con algo de ilusión después de pasar tanto tiempo sin tener un techo propio bajo el que dormir. Ese es el caso de Argensola, quien recogió una de las 44 llaves que en entregó el Icavi. Esta vecina relata que ha pasado “de prestado” por cinco viviendas a lo largo del último año. “No tengo palabras de agradecimiento”, aseguró al entrar en su nueva residencia, en la que ya planea dónde colocar sus plantas, y apunta que lo primero que hará será poner la cafetera al fuego.

Rodríguez considera que para las administraciones “el volcán fue una fiesta”, a pesar de la tragedia que vivieron centenares de familias que perdieron todas sus pertenencias bajo la lava. “Ellos ya piensan en el futuro y en cómo se puede aprovechar el volcán, pero primero tienen que solucionarnos el presente”, afirma el presidente de la Asociación de Vecinos La Laguna, quien relata que muchos damnificados están destinando su seguro y sus ahorros a construirse una vivienda en algún terreno, porque “no pueden esperar más a que la administración les de una casa”.

7,4 millones de euros

Santana explicó que, una vez resuelta la necesidad habitacional de los afectados directos, el Icavi afrontará la solicitud de más de 160 familias de los núcleos evacuados de Puerto Naos y la Bombilla, para los que varios ayuntamientos de la isla han puesto a disposición terrenos donde levantar las viviendas.

En total, la Consejería ha adquirido 126 viviendas modulares en los últimos meses, de las que cinco de madera ya están entregadas en Los Llanos; el resto ya están asignadas y pendientes de entregar a otras tantas familias que perdieron sus hogares durante la erupción. En la compra de estas 126 viviendas, el Gobierno ha invertido 7.475.862 euros. Para los trabajos de urbanización de las tres parcelas que albergan estas casas modulares (cinco de madera en Los Llanos, 85 tipo contenedor en Los Llanos y 36 de madera en El Paso) el Icavi ha destinado un total de 1.360.832 euros.

