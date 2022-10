El aumento del coste de los fletes y la energía dispara hasta un 50% el precio de las flores

Cementerio de San Lázaro, en Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

4 Se lee en minutos Teresa García Santana



"Las siemprevivas deberían cotizar en bolsa", exclama Isabel Torón mientras muestra un manojito de siemprevivas por el que le han cobrado cinco euros. Pese a ello los ha pagado con gusto porque eran las flores preferidas de su madre, Isabel Macario, y porque lo de honrar a los finados es una "tradición de toda la vida" con la que cumple cada año.

El encarecimiento de las siemprevivas se ha producido porque las semillas no llegaron a tiempo por problemas de transporte, lo que ha reducido muchísimo su cantidad y cuesta encontrarlas, pero el importe de las flores más vendidas se ha disparado hasta un 50% por el aumento del coste de los fletes y la energía y el cambio climático, aseguran desde el sector. El precio de venta al público de los crisantemos, la flor estrella de los cementerios, ha subido hasta un 50% y el de los claveles, la segunda especie más vendida, ha escalado hasta un 40%. El sector espera doblar las ventas durante la celebración de los difuntos. Las visitas a los cementerios no han parado desde el pasado viernes.

María Ponce, empleada de administración que controla la floristería de Canaricem en el cementerio de San Lázaro de Las Palmas ed Gran Canaria, subraya que tanto floricultores como intermediarios han sufrido "incrementos en sus costes este año porque los transportes y las semillas han subido y la electricidad también, energía que necesitan para sus cámaras e invernaderos. Todo ello ha elevado el coste de las flores y su precio".

Otro factor que ha contribuido, además de la mayor demanda por la fiesta de los muertos, ha sido según Ponce el descenso de la cantidad y variedad de flores del país por estas fechas, debido a la inestabilidad climática.

"El cambio climático se está notando bastante porque lo que se se plantó para los Difuntos se adelantó en el tiempo por el exceso de calor. Después vinieron las lluvias y echaron por tierra la cosecha de muchas flores. Antes no se notaban tanto los cambios del clima en la flor local como ahora", subraya Ponce.

No obstante, el 80% de las flores que se venden en la isla viene de fuera, mayormente de Ecuador y Colombia y también de Kenia, aclara José Fernández García, dueño de Flores Fergar, que gestiona desde hace 30 años un puesto en San Lázaro junto a dos floristerías, una en Juan Rejón, en la capital grancanaria, y otra en Ingenio.

Puesto de flores en el cementerio de San Lázaro de Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

Los claveles, a 14 euros

Así las cosas, el ramo de crisantemos, que hasta hace tres semanas se podía adquirir por tres euros, alcanza estos días hasta 4,50 euros, un 50% y un 12,5% más respecto a la fiesta de difuntos del año pasado.

El ramo de claveles ha pasado de los 10-11 euros a los 14 euros, lo que supone un aumento de tres euros. El coste de las rosas se ha disparado hasta un 80% en algunas floristerías. Un ramo, que en épocas normales se puede conseguir por 10 euros, puede subir hasta los 18 euros. El importe de los anturios se ha doblado. La vara ha subido de 1,50 euros a tres euros.

Los liliums registran incrementos de hasta un 66% y Águeda, que acude a San Lázaro durante todo el año, se indigna por la subida de precios. "Tienes que ir preguntando en cada puesto porque de uno a otro hay diferencia. Siempre se aprovechan en estas ocasiones. Yo lo considero un abuso", se desahoga.

El floricultor José Fernández reconoce que "la gente te lava la cara por los precios todos los años. El problema es que Iberia me sube los fletes. A mí, por ejemplo, me cobran el doble por los claveles. En estas fechas gano porque vendo más cantidad, porque las ventas se doblan, pero en porcentaje gano mucho menos porque no puede repercutir en el precio final lo que me suben a mí".

Todas las flores que tiene a la venta María Mateos, que sólo coloca un puesto de venta por los Difuntos frente al cementerio de Vegueta, son del país. "Los claveles son de Gáldar, La Angostura y Marzagán y los crisantemos vienen de Las Huesas. No nos gusta la flor de cámara", sostiene Ponce, cuyo producto más vendido son los crisantemos, "porque son más económicos y duraderos. Las rosas son muy lindas, pero muy caras y aguantan menos y la gente va buscando flores que duren".

Fabián Hernández, encargado de la floristería de Canaricem del cementerio de Vegueta resalta que a pesar del incremento "la gente las sigue comprando. No te preguntan el precio, les da igual lo que cueste porque es un día al año". Señala que tras el repunte de las ventas en 2021, que les permitió recuperarse de la caída en las ventas en 2020 por el covid, espera que este año se normalice la situación.

Noticias relacionadas