Empresarios rusos en Canarias reclaman protección ante el brote de ‘rusofobia’

El Consulado en las Islas ha dirigido un escrito a la Policía denunciando «amenazas y acoso»

4 Se lee en minutos Miguel Ángel Autero



Una treintena de empresarios rusos afincados en Canarias desde hace años han comenzado a sufrir lo que ya se denomina "rusofobia" tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania ordenada por el presidente Vladimir Putin. Tanto es así, que se han dirigido al Consulado de Rusia en Canarias manifestándoles su temor ante posibles hechos de "odio" y en previsión de que los "ataques que están sufriendo vayan a más".

Algunos de estos empresarios han sido víctimas de "insultos" en las puertas de sus negocios y les han señalado como "cómplices de la invasión y la guerra"en Ucrania , como han admitido a este periódico. Otros, en cambio, han visto reducida su clientela y, por tanto su facturación, de la noche a la mañana, prácticamente desde el día siguiente al comienzo de los ataques y entrada de las tropas rusas en Ucrania.

La situación que están atravesando algunos de estos empresarios, que hasta la fecha hacían una vida de perfecta integración entre la comunidad de rusoparlantes residentes en las Islas y los canarios, se ha tornado "insufrible", comentan.

Los dueños de negocios son víctimas de "insultos" y han visto reducida su clientela y facturación

Algunos de ellos, incluso, propietarios de restaurantes en el sur de Tenerife, han decidido desconectar hasta el teléfono después de estar recibiendo de manera constante «llamadas de acoso o insultos», aseguran a la vez que señalan que se han planteado hasta "cerrar el negocio" al menos durante un tiempo.

En Canarias hay empadronados poco más de 4.000 ciudadanos rusos, de los que 3.508 figuran a 31 de enero de 2021 residiendo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (fundamentalmente Adeje y Arona) y 640 en la de Las Palmas. Así consta en las estadísticas oficiales. Sin embargo desde el Consulado de Rusia en Canarias se estima que puedan haber afincados en el archipiélago entre 8.000 y 9.000 ciudadanos de origen ruso.

No obstante, solo la comunidad rusoparlante en Tenerife alcanza las 20.000 personas si se incluyen aquellos que son originarios de las antiguas repúblicas integradas en la entonces Unión Soviética y que iniciaron el proceso de independencia a comienzos de la década de los 90 del pasado siglo.

Todos los empresarios con los que ha hablado este periódico, sin excepción, lo han hecho con muchas cautelas y han pedido que no se les identifique. Temen que puedan aumentar las reacciones contra ellos por un conflicto que la mayoría de ellos rechaza: "Nadie que pueda estar bien de la cabeza podría estar de acuerdo con una guerra, ni ésta que se está produciendo en el mismo corazón de Europa, ni cualquier otro conflicto que se produzca en otra parte del mundo".

Sin embargo, no se sienten libres para opinar así públicamente, al igual que ocurre en su país natal, por temor a que les puedan señalar otros compatriotas que conforman la comunidad rusa en las islas. Incluso una de estas empresarias, comenta que hay familias que están divididas y que han dejado de hablarse entre sí, no ya ahora sino desde hace años, cuando surgió el conflicto en la región separatista del Donbás en Ucrania hace unos ochos años.

Otro empresario manifestó que en algunas redes sociales han aparecido llamamientos para "ocupar o quemar nuestras viviendas" o "hacer boicot a nuestros negocios".

"Mira por favor, no quiero hablar de esto. No puedo hablar, no es el momento", señalaba así la responsable de una cafetería en Adeje a la que el estrés evidenciaba ser una de las víctimas de este "acoso" que padecen integrantes de una extensa comunidad de esa Europa del Este que antes hacían una vida normal y que ahora prefieren "apartarse" de cualquier foco por temor a una escalada violenta.

En Canarias hay censados unos 6.200 rusos, pero se estima que los afincados sean unos 9.000

Estos empresarios se han puesto en contacto con el Consulado de Rusia en Canarias trasladándole los ataques que están sufriendo y para pedirle mediación ante las autoridades españolas. Así, han pedido al cónsul que dirija un escrito a la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía para poner en su conocimiento los incidentes y "pedir protección".

El cónsul honorario de Rusia, Gonzalo Parada Santana, ha confirmado la preocupación que tienen estos empresarios, señalando que efectivamente al menos tiene conocimiento de incidentes que han sufrido una treintena de ellos, a la vez que ha aclarado que su cargo "no tiene nada que ver con el Gobierno de Rusia, los cónsules honorarios somos casi como una ONG, que resolvemos algunos trámites de los ciudadanos de un determinado país en el lugar en el que ahora residen, pero poco más·.

Parada Santana no solo corrobora los incidentes sino que asegura que esta semana mantendrá una reunión con algunos de estos empresarios para tratar este asunto. "Les pido que tengan calma, que no se enfrenten en ningún caso a las personas que puedan instigarles y que presenten ante la Policía la correspondiente denuncia si sufren incidentes·, comentó.

Noticias relacionadas