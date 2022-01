Se apagó el volcán de La Palma, pero los temblores no cesan: la isla sufre 109 terremotos en 10 días

Los temblores no cesan en La Palma. La isla registra 109 terremotos en los últimos 10 días en la zona de Cumbre Vieja. Aunque la mayoría de los temblores no se sienten por la población, las magnitudes se encuentran entre los 0,8 y 2,5 (mbLg). El más profundo se registró a 19 kilómetros el martes 25 en la zona de Fuencaliente.

La localización de los hipocentros se sitúa bajo la zona central de Cumbre Vieja a diferentes profundidades. Pese al elevado número de terremotos registrados en los últimos diez días, la red de estaciones permanentes GNSS de La Palma no muestra deformaciones significativas que puedan asociarse a una actividad volcánica. El IGN sigue presente en La Palma, donde ha establecido un Centro de Atención y Vigilancia de la Erupción para seguir registrando la zona de Cumbre Vieja y mejorar la red de vigilancia.

INVOLCAN continúa monitorizando la emisión de dióxido de carbono en la zona de La Bombilla en Los Llanos de Aridane, #LaPalma / INVOLCAN continues to monitor the emission of carbon dioxide in La Bombilla area in Los Llanos de Aridane, #LaPalma pic.twitter.com/aWF76MDmfm