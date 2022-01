El día que el volcán se tornó en canción

RTVE recuperó el formato de sus grandes producciones musicales para reunir en la noche del sábado en dos escenarios –uno, el WiKink Center, en Madrid, y otro, en la plaza de España, en Los Llanos de Aridane– a 24 cantantes de diferentes estilos y generaciones en un concierto solidario que el ente emitió por todas sus plataformas para reunir fondos para las familias afectadas por la erupción.

Desde grandes clásicos de la música como Joan Manuel Serrat, Raphael o Miguel Ríos –algunos inmersos ya en su gira de cierre de trayectoria–, a valores de otras generaciones, como Kiko Veneno, que abrió la velada al ritmo de su tema Con la fuerza de un volcán, o Melendi, que ha tocado corazón desde que presentó su composición con fines solidarios Virgen de las Nieves y que volvió a cantar anoche. En su caso, desde Los Llanos de Aridane, ante el público que conformaron los 250 damnificados por la erupción, que pudieron asistir después de que el Cabildo de La Palma sorteara las entradas entre los afectados para que acudieran garantizando las medidas de seguridad sanitarias.

La cita musical, que se presentó bajo el lema Más fuertes que el volcán, permitió también reunir a artistas de las dos orillas –peninsular e insular–. Junto a Lori Meyers, La Oreja de Van Gogh, Coque Malla o la mismísima Alaska, intérpretes con salitre en su piel, caso de Valeria Castro, cantautora natural precisamente de Los Llanos de Aridane, desde donde actuó anoche, o Maikel Delacalle, Efecto Pasillo, Pedro Guerra o Ana Guerra, entre otros.

Porque no solo con canciones se hizo el espectáculo musical, también se incluyeron diferentes vídeos en los que personalidades del mundo del deporte, como Pau Gasol, Pedro Rodríguez y Saul Graviotto; la actriz de Gran Canaria Toni Acosta o Santiago Segura, los cocineros Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, Imanol Arias y el equipo de Cuéntame o Boris Izaguirre, entre otros, dirigieron mensajes de aliento y solidaridad. La mayoría coincidió en refrendar la petición de Joan Manuel Serrat, para que aunque el volcán se haya apagado, La Palma no deje de ser noticia en los informativos nacionales hasta que se culminen los trabajos de reconstrucción.

Con Jacob Petrus y Ana Ibáñez como maestros de ceremonia en Madrid, y Roberto Herrera, desde Los Llanos de Aridane, uno de los momentos más emotivos fue la conexión que se hizo con la familia formada por Nina y José Ramón, octogenarios de Tajuya que después de 60 años de matrimonio acababan de regresar a su hogar, con todas las garantías, tras ser desalojados para evitar los daños de la erupción. Desde el salón de su vivienda pedían ayuda a través de las cámaras para las personas que se han quedado sin casa.

Si el elenco artístico fue de lujo, llaman la atención los temas que escogieron muchos de los intérpretes y que en una velada solidaria como la de anoche se tornaban en un mensaje de aliento a los afectados o un brindis por un futuro próspero: desde el Gracias a la vida, de Raphael, a Joan Manuel Serrat, con Caminante, la poesía de Antonio Machado; el Himno a la alegría, de Miguel Ríos (que se desquitó de su mascarilla inicial); Siete puertas, de Pedro Guerra, dedicado a Canarias, o Guerrera, de la cantautora Valeria Castro –la primera de los canarios en actuar, desde La Palma–, que la escribió pensando en su abuela y su madre.

También robó corazón el mensaje que improvisó Maikel Delacalle antes de cantar Se va pero vuelve, cuando explicó a la audiencia que "los canarios somos como los mosqueteros", para establecer un símil sobre la unidad, mientras Adexe & Nau pedían que "aunque se haya apagado el volcán que no se apague la solidaridad y las ayudas que demandan los afectados".

A lo largo de las dos horas y media del concierto, los presentadores reiteraron las dos fórmulas para aportar fondos para los afectados: al IBAN ES47 2100 9169 0122 0017 9456 con el concepto "donación volcán" y con el destinatario "Cabildo Insular de La Palma" y a través de donaciones Bizum al código 03747.

