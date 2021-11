Una colada del volcán destruye nuevas zonas y sepulta el cementerio de Las Manchas

La lava que fluye del volcán de La Palma ha creado una nueva colada que ha alcanzado el cementerio y la planta fotovoltaica de Las Manchas, y que genera preocupación porque está destruyendo todo lo que encuentra a su paso en una zona de caseríos dispersos y terrenos de labranza.

El director técnico del Plan Especial de Protección ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión de los comités científico y técnico que la nueva colada surgió a primera hora de esta mañana y discurre paralela a la décima.

Más imágenes en detalle en las que se observa la caída de ceniza y bombas en el edificio volcánico a las 13.00 hora canaria / More detailed images showing the fall of ash and bombs on the volcanic edifice at 1.00 pm Canarian time pic.twitter.com/k738UK1tlt