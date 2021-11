La lava hace crecer los deltas sin desbordes en La Palma

El volcán de Cumbre Vieja cumple este sábado 56 días de erupción en una jornada sin daños materiales, pues la lava está alimentando a los deltas lávicos y haciéndolos crecer, pero en la que se ha hallado el cadáver de un hombre en la zona de exclusión, cuya muerte se está investigando.

La lava está provocando el crecimiento de los deltas lávicos sin que se produzcan desbordes ni derramamientos hacia otros puntos, y por tanto sin causar daños en infraestructuras y la portavoz científica del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), María José Blanco, ha indicado este sábado que en el entorno más próximo al frente de lava se detectan anomalías térmicas significativas en cuanto al PH y al oxígeno.

Al respecto el director técnico, Miguel Ángel Morcuende, ha señalado que no hay novedades respecto a las coladas y la lava está discurriendo por zonas ya holladas, lo que es "una buena noticia" porque no se propaga hacia otros puntos y el crecimiento de magma sólo se está produciendo en el delta lávico.

Morcuende ha pedido asimismo esperar a que se conozcan los resultados de la autopsia y las diligencias judiciales en torno a la aparición este sábado del cuerpo sin vida de un hombre en una vivienda de Corazoncillo, un barrio en el límite entre El Paso y Los Llanos de Aridane.

Si se determina que su fallecimiento se produjo en circunstancias relacionadas con la limpieza de ceniza volcánica, sería la primera víctima mortal registrada en el actual proceso eruptivo en La Palma.

En cuanto a la erupción, hoy la altura de la columna de nubes y cenizas ha llegado a los 3.100 metros en dirección suroeste, lo que provoca un escenario favorable para la operatividad en los aeropuertos durante al menos las próximas 48 horas.

La emisión de dióxido de azufre asociada al penacho volcánico oscila entre las 14.000 y las 20.000 toneladas diarias, en una tendencia descendente desde el pasado 23 de septiembre, cuando superó las 50.000 toneladas.

Imágenes de la #ErupcionLaPalma a las 8.15 (hora canaria) desde El Paso / Footage of the #LaPalmaEruption at 8.15 am (Canarian time) fronEl Paso pic.twitter.com/H5ixIxAskp