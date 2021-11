El volcán de La Palma expulsa más lava y la isla tiembla con otro seísmo de 5 grados

Un segundo seísmo de magnitud 5 se ha sentido en La Palma este domingo, día en el que ha empeorado la calidad del aire en Los Llanos de Aridane, en el suroeste de la isla, según el semáforo del Gobierno de Canarias, y cuando el volcán que emergió el pasado 19 de septiembre emite más lava hacia la superficie.

El seísmo registrado este domingo se ha producido a las 17.52 horas, con intensidad IV, y a 38 kilómetros de profundidad bajo el municipio de Mazo, el mismo en el que el sábado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) localizó a las 7.24 horas un primer temblor de magnitud 5 (mbLg), en la escala IGN, con intensidad IV-V y a 35 kilómetros de profundidad.

Este nuevo movimiento se ha producido poco después de que el comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) comentase que daba la impresión de que disminuía tanto el número como la magnitud de los terremotos.

En cuanto a la calidad del aire, es "extremadamente desfavorable" en el municipio de Los Llanos de Aridane, debido a la presencia de partículas PM10 al exceder su concentración en microgramos por metro cúbico de aire la cantidad establecida por el Ejecutivo canario, de 151, y desde las 6 horas hasta las 16 horas esa cifra se ha superado en todo momento.

En el municipio de Los Llanos de Aridane se han contabilizado durante las primeras horas de la mañana entre 201 y 405 microgramos por metro cúbico de aire, y a las 16.00 horas era de 157 microgramos.

A este empeoramiento se suma la presencia de partículas PM25 que, según las mediciones del Gobierno de Canarias, en la unidad móvil de Los Llanos de Aridane, se han detectado hoy más de 51 microgramos desde las 6 de la mañana.

Imágenes de la erupción a las 16.00 (hora canaria) desde Las Manchas / Footage of the eruption at 4.00 pm (Canarian time) from Las Manchas #lapalma #ErupcionLaPalma #LaPalmaEruption pic.twitter.com/VF4zGPUu1M