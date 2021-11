La Palma registra un terremoto de magnitud 5, el mayor desde la erupción

La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado durante la noche en la isla de La Palma un total de 42 sismos asociados a la erupción del volcán de Cumbre Vieja, una docena de ellos de magnitudes superiores a 3 (mbLg).

A las 07.24 horas se produjo un terremoto de 5,0 (mbLg), según la última actualización de los datos del IGN, que supone la magnitud máxima registrada desde que se inició la crisis volcánica. Localizado al suroeste del municipio de Villa de Mazo, con epicentro a 35 km de profundidad, fue sentido con intensidad IV-V en la escala EMS en todas las islas de la provincia.

En concreto, fue sentido en Puntallana, San Andrés y Sauces, El Paso, Garafía, Los Llanos de Aridane, Santa Cruz de La Palma, Breña Baja, Tijarafe, Breña Alta, Villa de Mazo, Barlovento, Tazacorte, Puntagorda, Fuencaliente, en La Palma; Valverde, Frontera y El Pinar, en El Hierro; Santiago del Teide, La Guancha, Icod de los Vinos, Guía de Isora, Los Realejos, Candelaria, Güímar, La Orotava, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Santa Úrsula y Los Silos, en Tenerife, y Valle Gran Rey, Hermigua, Vallehermoso y San Sebastián, en La Gomera,

Destaca otro seísmo ocurrido a las 04.36 horas de magnitud 4,1 mbLg, con epicentro a 37 km de profundidad y de nuevo al suroeste de Mazo. Este temblor fue sentido con una intensidad de III-IV en la escala EMS en casi toda la isla de La Palma.

También han sido sentidos, con intensidades que oscilan entre II y IV en la escala EMS, otros terremotos de magnitudes 3,2 (06.38 horas), 3,0 (06.46 horas), 3,7 (07.13 horas), 3,3 (07.21 horas) y 3,1 (07.59 horas)

Este viernes se localizaron 186 sismos, el mayor de 3,7 mbLg ocurrido al suroeste del municipio de Villa de Mazo a las 09.38 horas. Con intensidad IV EMS y una profundidad de 10 km, este temblor llegó a ser sentido en A Coruña y Lugo, según datos del IGN.

La colada más al sur se aproxima a la costa y se sitúa en paralelo al dedo lávico que alcanzó Las Hoyas sin llegar al mar, según ha informado el Cabildo de La Palma. Para regar en las fincas de Puerto Naos, Charco Verde y El Remo, la Corporación insular recuerda a los agricultores que tienen que concertar turno con su comunidad de regantes.

Asimismo, se recomienda acceder a Los Llanos de Aridane y Tazacorte por las cuestas de El Paso o Hermosilla, para facilitar las tareas de los equipos de seguridad. Desde el Cabildo inciden en que estas medidas pueden variar según las condiciones meteorológicas y evolución del proceso eruptivo, por lo que piden a la población que se mantenga informada en las fuentes oficiales.

Además de la afección económica, el volcán supone un reto para alojar a los casi 7.000 evacuados, de los cuales 454 están en hoteles provisionalmente.

El Gobierno de Canarias prevé que a finales de año o comienzos de 2022 todas las familias de La Palma estén instaladas en las 123 viviendas que adquirirá el Ejecutivo o en las viviendas prefabricadas que se instalarán.

Las primeras familias empezarán a finales de la semana que viene a dejar los hoteles para trasladarse a las 18 primeras viviendas, cuyos trámites administrativos para su adquisición definitiva ya se encuentran en sus fases finales.

Las ayudas para los afectados ya están en marcha y se están aligerando plazos para que se hagan efectivas en el mínimo tiempo posible, ha insistido el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

De la erupción en sí, preocupa especialmente el avance de la colada tres, que podría amenazar la carretera de acceso a Puerto Naos, localidad turística que no está en riesgo y que se encuentra lejos de este punto.

De esa colada tres se ha desprendido un pequeño apéndice, que es el que se dirige hacia las Majadas y que podría afectar a la carretera de acceso al núcleo turístico.

La calidad del aire ha mejorado en las últimas 24 horas, sin que se hayan rebasado los umbrales de dióxido de azufre en ninguna de las estaciones medidoras.

Se ha dispuesto un sistema de semáforos para informar puntualmente a la población sobre las condiciones del aire y los consejos asociados a cada nivel que serán difundidas por el 112 y los ayuntamientos.

Nos despertamos hoy con imágenes termográficas del cono eruptivo principal tomadas ayer a las 19.30 (hora canaria) desde Tacande / We wake up today with thermographic images of the main eruptive cone taken yesterday at 7.30pm (Canarian time) from Tacande #LaPalma pic.twitter.com/cpGUfK7PKN