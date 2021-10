El suelo de La Palma se eleva diez centímetros en un día

La red geodésica de estaciones instalada en La Palma ha detectado una elevación del suelo de más de 10 centímetros en las últimas 24 horas y una deformación hacia el sur en la estación más próxima a los centros eruptivos del volcán, ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El volcán de Cumbre Vieja se encuentra en su máxima actividad desde que entró en erupción y se sigue superando día a día, con desbordamientos constantes de lava, nuevos puntos emisores, una sismicidad en aumento y las mayores amplitudes de la señal del tremor en un mes.

Se podría decir que "estamos en el punto de partida o en el momento de más actividad", asegura David Calvo, portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), y eso que ya han pasado cinco semanas desde que comenzara la erupción en Cumbre Vieja.

Calvo juzga "un disparate" la emisión de 53.600 toneladas de dióxido de azufre registrada, lo que da cuenta de la intensa actividad del volcán, que tiene abiertas cinco bocas eruptivas y diversos salideros por los que sale lava más líquida, y se contabilizan diez coladas.

En las últimas 72 horas se han acelerado los acontecimientos, con desbordes y roturas parciales de los conos principal y secundario, la apertura de fisuras y la caída de "grandes avenidas" de lava que por el momento están discurriendo de forma mayoritaria por la colada primigenia, la que llegó hasta el mar formando una fajana, que ha aumentado su tamaño.

Ese mayor flujo de lava por la colada que arrasó el barrio de Todoque ha rellenado las islas de vegetación conocidas como 'kipuka', y ha arrasado las viviendas que habían quedado indemnes, sobre todo en la zona de Alcalá.

Hace unos minutos se ha partido el cono y ha provocado más desbordamientos de lava y desprendimientos que han generado corrientes de aire / A few minutes ago the cone broke and caused more lava overflows and landslides that have generated air currents #lapalma pic.twitter.com/1fRNovxJ3c