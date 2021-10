La lava del volcán llega al centro de La Laguna

Las coladas de lava procedente del volcán de La Palma que desde este martes circulaban hacia el centro de La Laguna finalmente no se han desviado de su trayectoria y ya han alcanzado el barrio, según ha informado el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, que ha explicado que estas dos coladas tienen "bastante aporte de calor" y en medio de ellas habría un apéndice "mucho más potente" en calorías.

El director técnico del Pevolca ha indicado en rueda de prensa que una de las coladas, denominada 'colada 8' por la UME, es la que destruyó el supermercado SPAR de La Laguna y ha alcanzado la gasolinera del barrio, mientras que la otra, llamada 'colada 10', se dirige hacia el colegio de La Laguna.

La colada más cercana al mar y que discurre al sur de la Montaña de La Laguna, continúa avanzando y está a unos 130 metros de la línea de costa y a unos 80 metros del corte del cantil. En este sentido, tal y como ya se ha indicado desde el Pevolca, en cuanto llegue a esta zona, se procederá al confinamiento de los núcleos de San Borondón, La Condesa, Marina Alta, Marina Baja y el casco de Tazacorte, en previsión de la emisión de gases que produzca el contacto de la lava con el mar.

El total de personas albergadas asciende a 369, de las que 337 se encuentran en el Hotel Princess de Fuencaliente y 32 en otro centro hotelero de Los Llanos de Aridane, todas ellas atendidas por Cruz Roja en coordinación con los servicios sociales municipales.

Miguel Ángel Morcuende ha querido dejar claro que es "bastante complicado" poder aventurar exactamente por dónde va a discurrir este grupo de coladas, y admite que lo mejor que podría pasar es que se dirigieran topográficamente hacia la primera vaguada que discurre por el sur de la montaña de La Laguna, evitando así que sigan avanzando hacia el norte, que ahora mismo sería un escenario "poco deseable".

Morcuende incidió en que esto se sabrá en las próximas horas, si es que al final las coladas no se paran, pues están ganando en viscosidad y se van "autofrenando". Según el director del Pevolca, eso haría que ganaran en altura y se derramaran al norte, lo que sería algo negativo porque lo que hacen es intersecar otras cuencas y crear nuevos escenarios de transporte de la carga.

La colada más cercana al mar y que discurre al sur de la Montaña de La Laguna, continúa avanzando y está a unos 130 metros de la línea de costa y a unos 80 metros del corte del cantil, pero no se prevé una llegada inminente al mar, pues prácticamente no se ha movido en las últimas 48 horas. En este sentido, tal y como ya se ha indicado desde el Pevolca, en cuanto llegue a esta zona, se procederá al confinamiento de los núcleos de San Borondón, La Condesa, Marina Alta, Marina Baja y el casco de Tazacorte, en previsión de la emisión de gases que produzca el contacto de la lava con el mar.

Los vecinos de San Borondón, La Condesa, Marina Alta, Marina Baja y del núcleo de Tazacorte volverán a ser confinados tan pronto como la colada del volcán de La Palma, que discurre al sur de la Montaña de La Laguna, alcance la costa.

El último informe del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) anuncia que los confinamientos se llevarán a cabo una vez que esa colada llegue al mar "en previsión de la emisión de gases que produzca el contacto de la lava" con el agua.

Desde que el volcán de Cumbre Vieja entró en erupción, hace ya un mes, los vecinos de San Borondón, La Condesa, Marina Alta, Marina Baja y Tazacorte han sido confinados en varias ocasiones hasta que las condiciones del aire han permitido levantar esta medida.

Respecto a la calidad del aire de las últimas horas, la capa de inversión térmica seguirá en cotas bajas hasta el próximo viernes 22, lo que impedirá la dispersión de gases y partículas en suspensión, con mayor intensidad en el municipio de El Paso, según datos del DSN.

Ante esta situación, las autoridades mantienen la recomendación del auto-confinamiento de los vecinos y el uso de mascarillas FFP2 o superiores en caso de tener que salir a la calle.

Anoche La Palma registró un terremoto de magnitud 4,8, el mayor desde que hace semanas comenzó la crisis volcánica en la que está sumida la isla, según fuentes del Instituto Geográfico Nacional.

El seísmo tuvo lugar a las 22:48 horas (hora Canaria), con epicentro en La Villa de Mazo y foco a 39 kilómetros de profundidad, con una intensidad V (sobre XII), la máxima hasta la fecha, y ha sido sentido no solo en toda la isla, sino también en varias localidades del norte de Tenerife.

En la última semana se han contabilizado 581 seísmos, con una magnitud máxima de 4,8 y una profundidad media de 15 kilómetros. Desde el inicio de la erupción volcánica, el total de superficie afectada alcanza ya 779,89 hectáreas, y la anchura máxima entre los puntos extremos de las coladas se mantiene en unos 2.900 metros, aunque con zonas no dañadas.

