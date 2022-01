¿Cómo son y cómo funcionan las pruebas de alergia que nos hacen en la piel?

¿Te has hecho alguna vez las pruebas de la alergia? Esos numerosos pinchazos en el brazo tras los que tienes que esperar un ratillo a ver cómo varía?

No sería extraño, porque según los últimos datos facilitados por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, en España entre un 20 y un 25 de la población padece algún tipo de alergia.

Y algunos estudios indican que estos porcentajes no van a dejar de subir en un futuro.

Te puede interesar: ¿Qué dicen los alergólogos sobre la vacuna contra la Covid-19 en niños con alergias?

Hablamos de alergias a alimentos, medicamentos, pólenes, insectos…

La lista es larga, y una de las formas de determinar qué sustancia es la que nos está provocando esa reacción alérgica, son las pruebas que se realizan en la piel.

¿Y cuándo se hacen este tipo de pruebas? ¿Para qué alergias están indicadas? ¿Cómo se hacen? ¿Me dolerá al hacérmelas?

Son algunas preguntas que cualquiera de nosotros nos podemos hacer si nuestro médico determina que ha llegado la hora de someternos a un estudio alergológico.

Y nadie mejor para responder a estas cuestiones que los expertos de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICPA)

Tal y como señalan los inmunólogos, este tipo de pruebas en la piel permiten averiguar si el paciente tiene anticuerpos IgE específicos frente a la sustancia o alérgeno probado.

Si los tiene, se considera que esa persona es alérgica a la sustancia en cuestión. En caso de que no haya ni rastro de estos anticuerpos, es que no hay alergia.

Este tipo de estudio alergológico se realiza en el brazo, aunque también se puede hacer en la espalda.

El alergólogo pondrá una gota de cada alérgeno sospechosos a lo largo del brazo.

A continuación, erosionará levemente con un punzón con un milímetro de punta la zona donde ha caído cada gota.

Ahora toca esperar unos 15 o 20 minutos para ver cómo reacciona la piel a cada alérgeno.

Si se enrojece y/o se hincha la zona de forma clara, se considera que esa sustancia en concreto está provocando una alergia.

Ya conocemos, gracias a los test de antígenos de la Covid-19, lo que son las marcas de control en este tipo de pruebas.

En el caso de las pruebas cutáneas de alergia se ponen 2 pruebas de control o testigos, tal y como explican desde la SEICAP.

«Se hacen con suero salino y con histamina. La prueba del suero no tiene que dar reacción (prueba negativa), y la de histamina sí que tiene que dar una pápula (prueba positiva). Si no es así, las pruebas no son válidas».