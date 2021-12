(Iniciativas para proteger la salud)Vivir con hiperkalemia, apoyo para una mayor calidad de vida

7 Se lee en minutos



La hiperkalemia o hiperpotasemia es un trastorno hidroelectrolítico definido por la presencia de un nivel elevado de potasio en sangre, por encima de 5,5 mmol/L2. La padece entre un 2% y un 3% de la población mundial y hasta un 40% de los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) y el 30% con insuficiencia cardíaca. La diabetes y la hipertensión arterial, junto a la ERC y la insuficiencia cardíaca son los principales factores de riesgo.

Una de las dificultades para el paciente es que puede permanecer asintomática, lo que explicaría que el diagnóstico se establezca mucho tiempo después de que hayan aparecido los problemas renales o cardíacos.

Daniel Gallego, presidente de la Federación Nacional ALCER, “queremos poner el foco en la hiperkalemia, como una necesidad no cubierta de las personas con enfermedad renal que sufren o pueden tener problemas con el potasio a lo largo de toda su vida, y que en muchas ocasiones causa problemas cardiovasculares, hospitalizaciones y síntomas adversos que afectan directamente a nuestra calidad de vida. Queremos aumentar la visibilidad y concienciación sobre la hiperkalemia, para ayudar a prevenirla y entender cómo puede ayudar a mejorar los cuidados y la calidad de vida de los pacientes renales”.

Ante este desconocimiento de la patología, desde AstraZeneca se ha puesto en marcha en colaboración con ALCER la campaña La vida con K para ayudar a mejorar la situación de los pacientes que sufren en su día a día síntomas como sensación de cansancio o debilidad, malestar estomacal, náuseas, dolores o calambres musculares y problemas respiratorios. También busca concienciar sobre la importancia del potasio en el organismo y dar visibilidad a la hiperkalemia.

En la página web creada al efecto, se ofrece información útil y rigurosa para manejar y controlar la patología, así como crear comunidad y encontrar información para mejorar su calidad de vida.

Necesidades urgentes

Un aspecto clave es aumentar la visibilidad y la concienciación acerca del alto impacto que tienen la hiperkalemia y las restricciones nutricionales en la vida de las personas con enfermedad renal. «Aprender a manejar los síntomas, tener un diagnóstico precoz y una buena adherencia a los tratamientos son clave para prevenir la hiperkalemia y disfrutar así de una buena calidad de vida, independientemente del momento en que te encuentres de tu enfermedad renal».

Recomendaciones

La principal recomendación para los pacientes es que adopten hábitos saludables para evitar episodios graves de hiperkalemia. Es imprescindible una revisión de los medicamentos prescritos para otras patologías ya que existen fármacos que por su mecanismo de acción aumentan las posibilidades de sufrir la enfermedad. Realizar ejercicio regular, así como seguir una dieta baja en potasio, completan los hábitos que los pacientes deben incorporar en su rutina.

Manejo del paciente y nuevas actitudes

Doctor Borja Quiroga Gili Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de la Princesa. Secretario de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.)

La hiperpotasemia es una condición que cursa con exceso de potasio en sangre.

La fuente más relevante de potasio recae en los alimentos por lo que su control es un punto importante para que no se produzcan elevaciones en la sangre de dicho ion.

La acumulación de potasio puede deberse a numerosos factores, pero sobre todo a una deficiencia en su excreción que, por este orden, es principalmente renal y, en segundo lugar, por el tubo digestivo.

Asistimos a una revolución en el control de las cifras de potasio sobre todo en paciente con insuficiencia renal puesto que es la condición que más se asocia a la hiperpotasemia. La alimentación, es un punto muy relevante que el paciente debe conocer. Para ello una adecuada alimentación que permita reducir la exposición de potasio y que el paciente esté concienciado de los efectos deletéreos del aumento de las cifras de potasio en sangre, que incluso pueden costarle la vida, son dos elementos no excluyentes pero imprescindibles.

La campaña «La vida con K» de AstraZeneca pretende precisamente concienciar sobre una alimentación saludable y sin excesos de potasio en la misma, una acción de la que los nefrólogos llevamos años intentando impulsar.

Además de ello, es importante que el paciente aprenda a regular sus medicamentos puesto que algunos, que son tremendamente beneficiosos pueden, en un momento determinado, subir los niveles de potasio y generar una situación de peligro. Educar al paciente en el autocuidado es otro punto cardinal en el control de la hiperpotasemia.

Finalmente, cuando estas medidas son insuficientes, entonces hay que recurrir a los fármacos disponibles.

Correcta alimentación

Una correcta alimentación es una de las vías que más ayudan a manejar los niveles de potasio. Por ello, es muy importante que, en primer lugar, los pacientes sepan identificar los alimentos para realizar una buena compra y aprender a cocinarlos correctamente.

En este escenario nace también Kocina sin K, la otra interesante iniciativa de AstraZeneca y la ALCER que cuenta con la colaboración del chef Gonzalo D’Ambrosio, que ha estructurado consejos para preparar y reducir el potasio de los alimentos. Se trata de un menú rico en verduras y frutas compuesto por un tartar de atún, suprema de pollo al ajillo con salsa de vino blanco con berenjenas a la plancha y coliflor glaseada y humus de frutos rojos.

Para mantener el potasio a raya en la dieta, es recomendable seguir los siguientes consejos:

Limitar el consumo de frutas con alto contenido en potasio, de la misma forma que hay que evitar los dulces como la bollería, la pastelería, el cacao y el azúcar moreno. Lo más recomendable para evitar las ganas de dulce es ingerir frutas como la manzana, la pera o la sandía y utilizar dulces como la miel, la mermelada o el azúcar blanco5.

Consumir alimentos congelados, puesto que contienen menos potasio. Si se dejan descongelar en remojo cinco horas aproximadamente, con una cocción posterior será suficiente6.

En cuanto a las frutas, las que están en conserva contienen menos potasio, pero se deben escurrir, lavarlas bien y no tomar nunca el almíbar7.

Evitar el líquido de las verduras enlatadas6. El potasio se disuelve con el agua5, por tanto, siempre que sea posible, se recomienda poner los alimentos troceados a remojo el día anterior, sobre todo cuando se trata de legumbres, verduras y hortalizas.

“Desde AstraZeneca nuestra prioridad es la salud y el bienestar de las personas, y en este sentido, La vida con K nació para concienciar sobre la importancia del potasio en nuestro organismo y dar visibilidad a la hiperpotasemia, ofreciendo toda la información sobre esta patología con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes que la sufren”, afirma Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca.

“Hemos detectado que muchos pacientes, una vez diagnosticados, no cuentan con toda la información necesaria; desde La Vida con K queremos ayudarles a comprender mejor todos los aspectos relacionados con la patología, ofreciendo pautas sobre nutrición para que elijan los alimentos adecuados e información sobre el etiquetado de los mismos, hábitos de vida saludable y consejos para el día a día… Invitamos a todos los pacientes de hiperpotasemia y a la población en general a que visiten La vida con K para saber más acerca de esta alteración tan poco conocida”, añade.

