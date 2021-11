¿El Black Friday también llega a las operaciones de estética? Lo que debemos saber

4 Se lee en minutos



Aunque en teoría no es hasta este viernes, las ofertas del Black Friday ya han comenzado. No hay tienda física u online que no haya lanzado ya sus increíbles oportunidades. Y no hablamos solo de ropa o tecnología. Las ofertas abarcan cualquier gama de productos o servicios, incluido algo tan delicado como la estética.

Por ello, desde la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) quieren advertir a la población de que «las campañas de rebajas como la del Black Friday para la aplicación de tratamientos médico estéticos faciales y/o corporales son contrarias al código deontológico de la profesión médica».

Y más importante todavía, estas supuestas ofertas o chollos pueden acarrear importantes riesgos para la salud de los pacientes, y dar lugar a muy fuertes sanciones por parte de los colegios de médicos.

Porque este tipo de prácticas puede suponer una merma de la calidad de los tratamientos y los productos utilizados, con el único objetivo de atraer a más pacientes con bajos precios.

«La adecuación de un tratamiento para un paciente nunca se debe valorar en función de si la promoción es más o menos atractiva», añade la doctora Petra Vega, presidenta de SEME.

Esta situación se agrava si tenemos en cuenta los numerosos casos de intrusismo en el sector de la Medicina Estética, en los que personas no capacitadas, habilitadas, ni autorizadas realizan un acto médico.

«La falta de visibilidad de este problema conduce a un sentimiento generalizado de impunidad y a una percepción errónea de normalidad, cuando la realidad es que son actuaciones que ponen en grave peligro la salud y, lamentablemente, en ocasiones hast la vida de quienes se someten a este tipo de procedimientos», subrayan los expertos en medicina estética.

La muestra de que el intrusismo en este sector de la medicina es un hecho son los datos. Desde enero de 2018, la SEME ha recibido y procesado más de 546 denuncias, de las cuales 180 corresponden a 2021.

Sanciones por ofertar tratamientos médico-estéticos durante el Black Friday

La legislación es clara respecto a la oferta y rebaja de este tipo de tratamientos. En el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios se establece la prohibición de «primas, obsequios, descuentos, premios, concursos, bonificaciones o similares como métodos vinculados a la promoción o venta al público de dichos productos. La publicidad de las técnicas o procedimientos médicos o quirúrgicos ligados a la utilización de productos sanitarios específicos respetará los criterios contemplados en la publicidad de productos sanitarios«.

Así que, conforme al texto legal, los especialistas de la SEME entienden que «las clínicas o profesionales que oferten campañas de rebajas en tratamientos de medicina estética podrán ser sancionados por su comunidad autónoma».

Y además de la cuestión legal está la cuestión ética. El Código deontológico de la profesión médica establece que «no es ético que el médico se preste a que sus servicios se ofrezcan como premio de concursos o promoción de negocios de cualquier índole».

¿Qué debemos tener en cuenta antes de empezar un tratamiento estético?

En cualquier caso, si estamos decididos a someternos a cualquier tratamiento de medicina estética, ya sea de antienvejecimiento o de remodelación corporal, desde la SEME nos ofrecen algunas recomendaciones para asegurar que va a ser un médico especialista quien la va a realizar.

Título académico en Medicina: La medicina estética es una especialidad más, así que debemos asegurarnos de que la atención la realiza un médico con título o grado en Medicina.

Número de colegiado: se debe comprobar el nombre y el número de colegiado del médico en la web de la Organización Médica Colegial (OMC).

Clínica U.48: Hay que confirmar que el centro donde nos van a hacer el tratamiento está autorizado por la Consejería de Sanidad de su comunidad autónoma y que cuenta con la licencia sanitaria necesaria, conocida como U.48.

Consejos

Una vez que hemos comprobado que efectivamente va a ser un profesional sanitario quien nos va a tratar, los expertos en medicina estética aconsejan también:

Describir al médico estético qué quiere lograr, cuáles son sus expectativas y asegurarse de que éste lo ha entendido.

No debe someterse a ningún tratamiento sin que le hayan explicado bien los pormenores, los riesgos y posibles complicaciones.

No se deben aceptar tratamientos en los que se prometan soluciones sin posibles efectos secundarios. Por lo general, debemos desconfiar de los milagros.

Debe pensar en los posibles métodos de intervención y, en caso de duda, lo ideal es optar por la solución menos invasiva.

Junto a una exploración completa, el médico debe tomar fotografías del problema a tratar. Las fotos forman parte decisiva del historial clínico.

Si no está completamente convencido del procedimiento a realizar, puede ser útil pedir una segunda opinión médica.

No se preste a ningún tratamiento sin haber firmado antes el consentimiento firmado.

Debe tener cuidado con quien promete demasiado. Cuídese de los milagros, de los magos y sobre todo debe tener confianza en el consejo del profesional experto.

Y recuerde siempre, sobre todo en estas fechas, que los sorteos, descuentos y promociones en tratamientos estéticos faciales y/o corporales son contrarios al código deontológico de la profesión médica.

