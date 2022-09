La mafia de las algarrobas

4 Se lee en minutos Rosa Ferriol | Biel Capó



Los agricultores afectados por los robos de algarrobas lo tienen más que claro: está todo organizado. Así lo explica Rafel Vidal, de Agroeco, una explotación agrícola de cuatro productores que llevan muchas fincas pequeñas y diversificada. La trama que hay detrás del oro negro les ha robado siete toneladas de fruto. "Nos vaciaron un contenedor". Se dice rápido. "In situ, nos hemos encontrado a los ladrones en seis ocasiones", explica y detalla que en tres ocasiones han llamado a la Guardia Civil y el resto los han sacado de la finca. De hecho, reconoce que han llegado a sacar vehículos dispuestos a robar algarrobas de la finca incluso el mismo día con una diferencia de dos horas.

La manera de actuar ha cambiado. "Hemos visto la evolución, ahora la cosa ha cambiado. Antes era aquí te pillo, aquí te mato. Es decir, veían el algarrobo y cogían el fruto. Ahora no. Lo hemos visto y lo hemos comprobado. El sábado pasado encontramos en una finca a cinco hombres con telas, palos y sacos. Además, las furgonetas están preparadas. Esto es organizado. No es improvisado. Vaciar un contenedor no lo hace uno que pasaba por allí. Sobre todo cuando el contenedor estaba colocado de tal forma que lo se puede ver desde la vivienda. Y ellos dejaron el coche a 150 metros. Nos tienen controlados y nos vigilan", describe Vidal. Y saber que los tienen bajo vigilancia es lo que les lleva a sentirse indefensos e impotentes. Desvela que, según han podido saber por los agentes de la Guardia Civil, "todos los vehículos de los que tomamos la matrícula son de la misma familia. Es organizado. Está orquestado. Lo tienen todo pensado y conocen sus límites".

"Es continuo encontrarse coches en tu finca. Ya pasamos la matrícula al Equipo ROCA y la colaboración de los vecinos es fundamental porque alertan al propietario que hay alguien sospechoso en la finca", admite Vidal que invita a denunciar cualquier robo porque "para que las fuerzas de seguridad puedan actuar, necesitan que se interponga la denuncia y como más haya, mejor". "Siempre ha habido algún robo pero esta campaña ha sido diferente. Esta organizado y te quedas impotente", lamenta.

"Lo que queremos es hacer visible el problema porque a parte del robo en sí, que es importante, es que dicho robo se produce porque alguien lo compra. Esta algarroba no entra dentro de los mercados legales porque tenemos una ley de trazabilidad y si eres un pequeño productor, el almacén te pide el DNI, el polígono y la parcela, por lo tanto, esta algarroba no entra en los circuitos legales", desgrana. De hecho, es lo que la semana pasada denunció el sector agrícola. Apaema aseguró que de cada vez era más frecuente por parte de almacenes y particulares la compra de género robado a un precio más bajo para declararlo como propio. El Govern también anunció más inspecciones en almacenes y precisamente este jueves la Guardia Civil comunicó la detención de un hombre por el robo de una tonelada de algarrobas y la intervención de 3.400 kilos del fruto. Todo ello en el marco de las investigaciones llevadas a cabo en zonas rurales y explotaciones agrícolas por efectivos del Equipo ROCA junto a inspectores de Agricultura que han efectuado inspecciones en almacenes de operadores de algarroba. De hecho, dicho operativo continuará y no se descartan nuevas detenciones.

Los robos de algarrobas han aumentado mucho desde que empezó septiembre principalmente en zonas de Santa Eugènia-Sencelles y Santanyí-ses Salines pero llegan a todos los puntos de la isla. Por ejemplo, en Son Carrió. Esta temporada, Pedro Melis inició la recogida de algarrobas de su finca Sa Punta y como siempre las fue depositando en el almacén que tiene. Cuando el contenedor está lleno, se las recogen y las vende en Palma. Solo que en esta ocasión una mañana, cuando se disponía a iniciar la recogida diaria, notó que le habían forzado la barrera de la entrada de la finca. Evidentemente se dirigió hacia el almacén donde guardaba el fruto y también le habían forzado la puerta. Acto seguido comprobó que le había robado cerca de tres toneladas de algarrobas. De hecho, recuerda que el camino, desde la entrada a la finca hasta el almacén, presentaba huellas de un vehículo grande, tipo furgoneta o camión, que en su transcurso, durante la noche, se había salido del camino, quedando atravesado con la ruedas delanteras en el camino y las traseras fuera a una altura de unos 40 centímetros. El propietario piensa si este traspiés, que seguramente les llevó su tiempo solucionar o que alguien les pudiera sorprender [la finca es contigua a la vía verde] fue el motivo por el cual no le vaciaron del todo el almacén, que en este momento se encontraba prácticamente lleno de algarrobas. Este día, acudió a la Guardia Civil para cursar la pertinente denuncia, sin que por el momento haya podido identificar a los ladrones.

David Trillo hace tres meses que compró una finca en Llucmajor. A este informático de profesión, se le ha despertado la pasión por la agricultura. En su nueva finca hay algarrobos. En total, llenó 28 sacos que guardaba en una casita de aluminio. Hace dos semanas le entraron en la finca, robaron todos los sacos y una moto sierra. "Calculo que eran unos 500 euros pero es la impotencia porque después volvieron a entrar y me robaron otra herramienta. Por ello invito a denunciarlo porque como más difusión se haga, más presión se hará a la gente que actúa mal".

