Las palabras de unos padres a su hijo: "Te amamos como eres. No dejes de usar vestidos o pintarte las uñas"

Una nota en una agenda escolar que hace al corazón latir de esperanza y amor. El profesor gallego Álex Leiras ha compartido en sus redes sociales una foto del mensaje de apoyo que unos padres han dejado a su hijo. El tuit ha superado los 28.000 "Me gusta".

"Estaba comprobando si habían puesto bien las fechas de las tareas y me encontré el mensaje. Cuando lo vi me dio alegría y esperanza, y por eso lo compartí", explica el profesor de Cedeira, que imparte clases en un centro de Navia (Asturias) desde hace tres años.

El colegio entrega a sus alumnos unas agendas escolares para que los pequeños, en este caso de primero de Primaria, anoten los deberes y los exámenes. Revisando el cuaderno de uno de sus alumnos de seis años, el profesor descubrió el más emotivo y esperanzador de los mensajes: "Nunca dejes de usar cosas rosas, de pintarte las uñas y/o usar vestidos porque a alguien no le gusten. Nosotros te amamos y te amaremos tal y como eres. Papi y mami".

Me he encontrado esta nota en la agenda de uno de mis alumnos de 1º de primaria. El niño tiene 6 años.

Ver esto me hace pensar que entre tanto odio siempre hay personas que eligen el amor y el respeto por encima de todo y se lo transmiten a sus hijos.

Así sí. ❤️ pic.twitter.com/dv7JR4BPvc