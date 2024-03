Dos hombres franceses se cuelan en la Cartuja de Sevilla y se tiran desde el cohete en paracaídas

Dos paracaidistas se lanzaron en paracaídas desde el cohete Ariane 4 de la Cartujaeste martes, alterando la tranquilidad de la zona. No es la primera vez, ya que a principios de febrero se produjo otro salto de estas características. La diferencia es que en este caso no ha trascendido la identidad de las personas implicadas, solo se las pudo ver desde las oficinas cercanas y desde la Avenida de los Descubrimientos. No hay tampoco constancia de ninguna denuncia, ni de actuación policial respecto al suceso.

Lo mismo sucedió en febrero

David Laffargue y Paul Rbd, dos deportistas de salto base, ya se lanzaron al vacío desde el mismo lugar a principios de febrero, lo que provocó un revuelo en redes sociales, ya que publicaron un vídeo que se difundió rápidamente. Tras lanzarse al vacío, ambos salieron intactos de la zona del antiguo lago de la Expo, aunque conllevó una oleada de críticas ente los usuarios de 'X' tanto por la poca seguridad de la zona como por la irresponsabilidad de los individuos.