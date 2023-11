Piden a la Junta de Andalucía que prohíba la venta de bebidas energéticas a menores de edad

Un joven mira la sección de bebidas energéticas en el supermercado / ARCHIVO

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), el pediatra Pedro J. Navarro, ha presentado la campaña del Colegio Médico en redes sociales, bajo el eslogan 'Que no te quite la energía', para instar a la Junta de Andalucía la prohibición total de la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años. Navarro aseguró que hay una distinción entre tres tipos de bebidas: las isotónicas, altas en sales minerales no perjudiciales; los refrescos; y las bebidas energéticas, “son totalmente diferentes”, explicó. Hacia estas últimas va dirigida la campaña.

Los médicos advierten de los riesgos para la salud que conlleva su consumo, especialmente entre los más jóvenes, destacando los problemas cardiovasculares, neurológicos, psicológicos, arritmias, irritabilidad y alteraciones del comportamiento y el sueño. En última instancia estos pueden derivar en un rendimiento escaso y posible fracaso escolar para los jóvenes. “Debemos concienciar a las familias de que no es una bebida habitual de comprar para tener en casa”, añadió.

En los últimos años se ha observado un incremento del consumo entre estos públicos: hasta un 45% de menores reconoce tomar bebidas energéticas de forma habitual, de acuerdo a los datos de la última encuesta sobre uso de drogas de enseñanzas secundarias de España (ESTUDES), elaborada por el Ministerio de Sanidad y publicada en 2021.

El presidente ha afirmado que tendrá lugar una cita con el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista, para trasladar la petición lo más pronto posible. “Lo peor es la cafeína”, decía el Navarro, incluso llegando a comparar una lata con tres cafés solos, y sin tener en cuenta los altos contenidos de azúcar y estimulantes como la taurina que duplican la dosis diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

Precedentes y situación nacional

La situación en Andalucía, que aún no se ha pronunciado, dista con el resto de comunidades autónomas. Hasta siete que se plantean la regulación. Galicia ya ha dado luz verde para que en 2024 estas bebidas energéticas tengan una normativa similar a la del alcohol. Por otro lado, Castilla y León o la Comunidad Valenciana se encuentran en un proceso de decisión inclinado a seguir los pasos de la Xunta.

Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra y el País Vasco todavía estudian el caso de estos líquidos energéticos de bajo coste que carecen de regulación estatal o europea. Sin embargo, no habrá problema alguno en la venta del producto siempre y cuando se incluya un etiquetado que indique el alto contenido en cafeína, conforme al Reglamento (UE) 1169/2011. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) publicó en 2022 unas recomendaciones sobre el consumo de bebidas energéticas: “no recomendado para niños ni mujeres embarazadas o en período de lactancia”.

Alcohol y otras drogas

“Es un cóctel explosivo” especificaba el Pedro J. Navarro al respecto del consumo de las bebidas energéticas en un combinado con las alcohólicas, ya que, una vez más, no es un refresco o una bebida isotónica. También puede llegar a tener efectos negativos en los adultos.

Los autores del informe ‘ESTUDES’ de 2022 indican que 4 de cada 10 estudiantes habían tomado bebidas de este tipo en el último mes. La prevalencia era mayor en chicos (50,7%) que en chicas (39%), y aseguran que el 16,1% de los estudiantes de 14 a 18 años habían tomado la mezcla alcohol-energética en los más recientes 30 días.

Además, destacan que hay una mayor prevalencia de consumo de las diferentes drogas analizadas entre aquellos estudiantes que habían consumido bebidas energéticas de alto contenido en cafeína, alcanzando valores máximos al mezclarse con alcohol.

El presidente del Colegio de Médicos aseguró que este es el “proyecto ganador” al que se sumarán el resto de colegios andaluces. “Tenemos que proteger a los jóvenes de sustancias nocivas para su salud. Es responsabilidad de todos”, añadió.