El Ayuntamiento de Sevilla limpia rápidamente el enorme "Palestina libre" pintado a orillas del río

Pintada a favor del pueblo Palestino a orillas del Guadalquivir, en Sevilla / Eduardo Briones (Europa Press)

En la madrugada de este jueves aparecieron las palabras "Palestina Libre" pintadas con gruesas letras negras en el muro erigido en la orilla del río Guadalquivir, en la calle Betis, en Sevilla.

El alcalde de la ciudad, José Antonio Sanz, del Partido Popular, durante la mañana del jueves publicó un tuit en su perfil de X (antes, Twitter) en el que expresaba su desacuerdo: "Vamos a combatir el vandalismo y endurecer las sanciones para que no se repitan hechos despreciables como este".

Además, el político indicó su intención de eliminarlo lo más rápido posible: "La pintada estará quitada a lo largo de la mañana", proseguía en este mensaje. Efectivamente, la Empresa de Limpieza Pública del Ayuntamiento de Sevilla (Lipasam) acudió a retirarlo con presteza y procedieron a cubrir el letrero con pintura blanca, para dejar el muro con su color inicial.

Como colofón del tuit, el político refería: “No podemos consentir ataques al patrimonio y pintadas que destrozan nuestra imagen”. Esta parte de la ciudad se encuentra en el barrio de Triana y es una de las más visitadas. La pintada era visible desde la orilla de enfrente.

Han sido muchas las críticas, aunque en direcciones diferentes. Por una parte, hay quienes han alabado la reacción del alcalde en cuanto a la estética de la ciudad: "Reivindicad lo que queráis, gracias a Dios estamos en un país libre, pero no destruyan el patrimonio de todos", decía una usuaria de la red social, como respuesta al tuit de José Luis Sanz.

Por otra, hay vecinos que se han quejado de que el Ayuntamiento de Sevilla no retira otros grafitis o no se encarga de la limpieza de otras calles con esa celeridad. "En mi barrio no tenéis la misma prisa, con pintadas en los bloques junto a los murales artísticos. Hablamos de San Pablo, pero claro, como ahí no hay turistas, no hay vandalismo", opinaba un joven que reside en esa zona".

Y también se han producido muchos comentarios que juzgan la postura ideológica del alcalde y que muestran apoyo al pueblo palestino. "Señor Sanz, ¿no va a dedicar ningún tuit para condenar el genocidio a Palestina? ¿Meramente le importa la imagen? Es de impresentable su doble vara de medir", declaraba a través de otro tuit David Serrano, miembro del Consejo de Más País Andalucía.

El servicio municipal de limpieza en Sevilla

Desde 1995, Lipasam trabaja en el saneamiento de fachadas de edificios públicos o en ruinas. El anterior alcalde, Antonio Muñoz, del Partido Socialista, un poco antes de las elecciones municipales puso en marcha un grupo adicional para la eliminación de los daños causados por actos vandálicos. El exalcalde dotó a esta brigada antigrafiti con una partida de 2.600.000 euros.

El gobierno municipal actual de José Luis Sanz dirige la ciudad desde este pasado mes de junio de 2023. Él y su equipo político han decidido continuar con los servicios de esta corporación y esta semana ha aprobado de nuevo su funcionamiento en la capital andaluza.