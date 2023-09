La entrevista más difícil a Juanma Moreno: “¿Por qué no terminó la carrera?”

Juanma Moreno inicio del curso. / José Manuel Pedrosa /Efe

Los alumnos del colegio público Cándido Nogales de Jaén han entrevistado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, aprovechando que ha visitado el centro en el inicio del curso escolar en Educación Infantil y Primaria. Los alumnos, un niño y una niña, Erik López y Olivia Escribano, no han tenido pelos en la lengua para interrogar a Moreno, que ha admitido en redes sociales que no se lo han puesto nada fácil, aunque ha expresado el cariño a sus preguntas para ‘Cándido News’.

“- ¿Es verdad que usted empezó la carrera de Magisterio?

- Cierto, cierto

- ¿Y por qué no la terminó?

- Pues no la terminé porque empecé a trabajar. Y trabajar y estudiar no siempre es fácil.

- ¿Hizo también Psicología pero tampoco…

- Sí. Unos años, Cuatro”

Comparto con vosotros esta entrevista que me han hecho hoy alumnos del colegio Cándido Nogales de Jaén. Os aseguro que no ha sido fácil.



Tienen mucho talento y un divertido ingenio.



Para mí ha sido un placer estar con ellos 😉 pic.twitter.com/Kaluuko8Bt — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 11 de septiembre de 2023

Ese ha sido el arranque de esa entrevista, diez minutos con varios momentos divertidos y no tan divertidos para el presidente andaluz. Moreno protagonizó una polémica a su llegada a Andalucía, en 2014, que todavía le recriminan sus adversarios políticos, ya que se presentó en su currículum como “Licenciado en Administración y Dirección de Empresas”, un título que en realidad no ostentaba y que tuvo que ser rectificado. En la actualidad, en su biografía como presidente de Andalucía figura como “Graduado en Protocolo y Organización”. Moreno milita en Nuevas Generaciones del PP desde muy joven, en 1993 fue presidente de esta organización en Málaga y en 1995 ya ingresó en el Ayuntamiento de Málaga como concejal de Juventud y Deporte.

Los alumnos han preguntado al presidente por sus aficiones juveniles y ha recordado que formó parte de dos grupos de música, donde tocó el bajo y cantaba. Los pequeños periodistas le han regalado una lámina de Jaén para que tenga a la provincia presente y Moreno ha prometido ponerla en algún rincón visible de su despacho.

El presidente andaluz ha admitido que en Andalucía hay colegios con “50 o 60 años” que necesitan renovarse, que siguen existiendo aulas prefabricadas y que hay en marcha un importante plan de bioclimatización para combatir el calor. Además ha señalado que la Consejería de Educación aspira a que mejore la Educación Física, para que los niños hagan más deporte, y se les enseñe a comer sano.

Noticias relacionadas

El colegio Cándido Nogales de Jaén fue medalla de Oro de Andalucía de la Concordia y la Solidaridad, un galardón que reconoce, entre otras cuestiones, la apuesta por la inclusión del centro, que desde hace 20 años desarrolla un proyecto de lengua de signos en el que están integrados niños con discapacidad auditiva y que son atendidos por un profesorado especializado, que permite que estén integrados en clase con el resto de compañeros. “Todos los niños están como en su casa, aunque tengan Síndrome de Down, o autismo, siempre van a tener amigos, nunca los vamos a dejar solos”, explicó Erik al presidente. Un centro donde se nota “la actitud positiva” y “las ganas de hacer cosas”, ensalzó Moreno.

“Os aseguro que no ha sido fácil. Tienen mucho talento y un divertido ingenio”, admitió el presidente en sus redes sociales al compartir la entrevista. No está claro que estos dos benjamines vayan a terminar siendo periodistas. “Hay mucho tiempo por delante y muchas carreras disponibles, ya veremos”, ha dicho el alumno enfriando su vocación. “Si de mayores sois periodistas espero ya no estar en la política porque vais a ser muy duros”, bromeó Moreno.