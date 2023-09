El PSOE andaluz alerta contra cesiones fuera de la Constitución: “Prudencia”

Juan Espadas celebró los buenos resultados del PSOE-A en las elecciones del 23-J.

“El único marco posible es la Constitución”. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, tomó la palabra poco después de que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, elevara el listón desde Bruselas pidiendo en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez la amnistía y el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Espadas fue cauto en sus manifestaciones, previas a una reunión en la sede del PSOE andaluz con todos los secretarios provinciales, insistió en que estamos en una fase aún inicial de las negociaciones con los nacionalistas catalanes o vascos y por eso pidió “cautela”, “paciencia” y “prudencia”. z

Sánchez y su equipo negociador, con la andaluza María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE a la cabeza, ha garantizado al partido en Andalucía que no habrá concesiones fuera de la Constitución y han pedido confianza y que se evite el ruido para que la investidura pueda salir adelante. Evitando entrar en esas “especulaciones” o análisis diario de lo que se negocie se situó Espadas.

El líder del PSOE andaluz dejó claro que si hay concesiones que rompan esa igualdad se expresará en los cauces internos del partido que correspondan y dejó claro que el compromiso del PSOE y de Pedro Sánchez es que no habrá nada fuera del marco de la Constitución española. ¿Está una ley de amnistía dentro de la Constitución? ?¿Están las reclamaciones del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, en contra del ‘café para todos’ y de una España plurinacional dentro de ese marco constitucional? Para eso las respuestas del líder de los socialistas andaluces fueron difusas y siempre confluyendo en la misma idea: “El PSOE no amparará cesiones que estén fuera de la Constitución”. “Lo de Puigdemont se va a analizar en el marco de la Constitución, a eso me remito”, recalcó. Espadas consideró además que la visita de la vicepresidenta Yolanda Díaz y líder de Sumar a Puigdemont no tiene nada que ver con el PSOE y se desligó de esa foto.

Las tensiones territoriales en PSOE aflorarán conforme avancen las concesiones a los nacionalistas, pese a la debilidad actual de las baronías autonómicas, y si hay un territorio donde las negociaciones de Sánchez con los nacionalistas son incómodas para el partido es Andalucía. El líder de los socialistas andaluces, ahora en la oposición y débil electoralmente, camina sobre un alambre complicado en una comunidad histórica que siempre se ha erigido como garante de la igualdad y en contra de los privilegios entre españoles. Ese discurso andalucista, que ahora protagoniza el presidente de Andalucía, el líder del PP andaluz Juan Manuel Moreno, recuerda que la comunidad ya ganó en un referéndum en 1980 su equiparación a autonomías de primera como el País Vasco, Cataluña o Galicia.

El PSOE andaluz contó con Pedro Sánchez el pasado sábado en un mitin para la apertura del curso político en Málaga y el lunes reunió a todos sus líderes nacionales en San Vicente, sede del partido en Andalucía, contando con María Jesús Montero o Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. El objetivo es claro, intentar achicar el espacio del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en su defensa de Andalucía como comunidad histórica y en guardia contra las cesiones a Junts, ERC o el PNV para una investidura de Sánchez.

Los socialistas andaluces saben que ceder terreno en ese andalucismo, bandera tradicional del PSOE-A, puede ser letal en las urnas y están conjurados para que las posibles concesiones al nacionalismo para la formación de un nuevo Gobierno pasen la menor factura posible al partido en Andalucía, donde atraviesa horas bajas con la perspectiva de empezar a coger aire tras el 23-J. Por eso el mensaje más repetido por el líder del PSOE andaluz es que su partido será “clave de bóveda y garantía de igualdad” en cualquier negociación con los independentistas.