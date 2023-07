El chérigan, la tapa más emblemática (y desconocida) de Almería

Personas en un bar de tapas / Pexels

2 Se lee en minutos H.G.



Puede que el nombre no te suene de nada, pero el chérigan es una de las tapas más habituales y queridas de Almería. Pero, ¿en qué consiste? Pues bien, el chérigan es una rebanada de pan cortada al bies y tostada, que se unta con alioli o tomate y se cubre con diferentes ingredientes, como atún, jamón, queso, anchoas, tortilla, etc. Es una tapa muy sencilla pero muy sabrosa, que se puede encontrar en casi todos los bares y restaurantes de la ciudad.

El nombre de chérigan tiene varias teorías sobre su procedencia. Una de ellas dice que proviene del apodo del cocinero del Bar Colón, que se llamaba "El Cherif" y que servía esta tapa con forma de pistola, por lo que la gente la llamaba "cherifgun" o "cherigan". Otra teoría dice que el nombre viene de "cherica", que era la tapa del "cheri de la casa", es decir, del dueño o del jefe del local. Sea como sea, lo cierto es que el chérigan se ha convertido en un símbolo gastronómico de Almería y en una tapa muy popular y variada.

Dónde probar el mejor chérigan

Si quieres probar el chérigan en Almería, os recomiendo algunos de los mejores sitios donde lo sirven. Uno de ellos es el Parrilla, un bar clásico y familiar que ofrece unos chérigans muy finos y crujientes, con alioli y jamón de york, atún, anchoas o queso gratinado. Otro lugar es el Bar Colón, donde dicen que nació esta tapa y donde podéis degustarla con diferentes combinaciones.

Noticias relacionadas

También es recomendable el Bar Casa Puga, uno de los más antiguos y emblemáticos de la ciudad, donde el chérigan se hace con pan casero y se acompaña de una buena cerveza. Y por último, os sugiero el Bar La Encina, donde el chérigan se elabora con ajoblanco y salmón ahumado, una versión más moderna y original.

Como ves, el chérigan es una tapa muy versátil y apetecible, que se pùede hacer en casa con los ingredientes que se quiera. Solo se necesita pan, alioli o tomate y lo que queráis poner encima. Es una opción perfecta para un picoteo informal o una cena rápida y rica.