Un pueblo de Granada busca un tendero para llevar un supermercado

En la ciudad de Granada, concretamente en el pueblo de Marchal, hay un local con todo preparado, tanto estanterías, mostradores como caja registradora, tiene de todo para ser un buen supermercado. A pesar de esto, el algo dificil llevar un negocio, sin una persona al mando. El Ayuntamiento de Marchal lleva meses buscando a la persona ideal para que lleve el supermercado municipal.

En busca del tendero

"Teníamos un supermercado, pero su dueña se jubiló", afirma Juanma Valdivia, el nuevo alcalde de la localidad. En el consistorio se compraron todos los materiales nuevos, hasta las pero aún están todos por estrenar. El alcalde también ha querido dejar claro que el ayuntamiento no le cobrará ni el alquiler del local, sino que solo tendrá que hacer frente a los gastos de agua y luz.

Aunque parece que hay un rayo de esperanza para el local ya que parece que hay una familia interesada en el supermercado. "Hay una familia de Londres interesada", cuenta Juanma Valdivia, "son de Cádiz y buscan una oportunidad para volver a Andalucía". Tras todas las peticiones, parece que en poco más de un mes el pueblo volverá a tener un supermercado, que además ya tiene nombre: La Candelaria.

Pero esto no es lo único que ofrece el pueblo granadino sino que también el ayuntamiento ofrece con las mismas condiciones la gestión del único bar que hay en Malchar. Actualmente tampoco tiene a nadie al mando para llevar el local. Según el alcalde: "Lo cogió una mujer pero al poco tuvo que dejarlo por problemas personales". De momento no hay ningún sitio donde ir a tomarse algo en este pueblo de Granada. Por lo que, los que quieran hacerlo, tienen que desplazarse a otros lugares a 2 kilómetros de distancia, por lo que no resulta muy rentable. Por esto, los vecinos de este pueblo esperan que estos negocios tengan dueños a su cargo para que puedan disfrutar de sus servicios, de una vez por todas.