Los jóvenes andaluces siguen sin recibir el bono de alquiler joven: "Tengo que pedirle dinero a mis padres"

2 Se lee en minutos D. M.



Más de siete meses después de que el Gobierno andaluz abriera la convocatoria para que los jóvenes andaluces pidieran el bono de alquiler joven siguen sin respuestas. Son más de 17.000 jóvenes los que siguen sin respuestas. El retraso en la resolución y abono de las ayudas, de 250 euros mensuales, está provocando que muchos denuncien las malas condiciones económicas por las que están pasando y que además esto está haciendo que renuncien o regresen a casa de sus padres, debido también al alza de los precios del alquiler.

Protesta el 23 de junio

El pasado 23 de junio fueron los jóvenes los que convocaron una protesta que se celebró frente al palacio de San Telmo en Sevilla, sede del Gobierno Andaluz. Una petición que acumula miles de firmas, donde se le pide expresamente a Juan Manuel Moreno que resuelva ya el bono de alquiler joven.

La Junta de Andalucía no ha aclarado cuándo estima que podrá tener resueltas las ayudas. Achaca las demoras a un sistema deficiente, aunque en otras comunidades autónomas hace meses que los beneficiarios están cobrando las ayudas. La administración andaluza es la última, junto con Madrid, en resolverla: abrió la convocatoria diez meses después de que fuese articulada a nivel estatal, el 14 de noviembre de 2022, y la cerró el 14 de febrero de 2023.

No llegan a final de mes

Noticias relacionadas

Tal y como reportan testimonios en el Diario.es, “Lo que antes gastaba en hacer la cesta de la compra, ahora con la inflación no me llega. Y tengo que recurrir a ayuda de familiares o amigos”, confiesa uno de los asistentes. Este es otro de los testimonios: “No me puedo pagar un dentista y llevo dos semanas con dolor de muela. Si pago eso, no pago alquiler, agua o gas, porque vivo con lo justo, para levantarme, trabajar, comer y dormir”, dice Marta Benítez (29 años), que por poco más de 1.000 euros al mes trabaja como teleoperadora en Jerez de la Frontera. Por 450 alquila un apartamento donde vive con sus dos perritas.

El incremento de los alquileres

Estos incrementos en el precio de la vivienda explican la angustia con la que estas jóvenes están viviendo el retraso de la administración andaluza. Según los datos del portal inmobiliario, en Sevilla ciudad el incremento es del 7,5% frente a mayo de 2022. En Málaga, del 21,4% en el mismo periodo. En Granada, del 11%. En Jerez, del 7%. En Almería, del 5,8%. En Marbella, del 18,2%.