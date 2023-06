Sin plaza a docentes interinos en la acreditación del catalán y del valenciano por un erros en la Junta de Andalucía

1 Se lee en minutos D. M.



Una veintena de docentes interinos que participaban en el concurso estatal de estabilización de méritos en diversas especialidades para conseguir plaza en Andalucia -primera opción-, la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares.

Desde la Junta de Andalucía reconocen haber detectado "errores" en algunos aspirantes que fueron acreditados indebidamente del dominio de las lenguas oficiales en esas comunidades autónomas.

Plaza fija en la Comunidad Valenciana

Pese a tener puntos suficientes para conseguir plaza fija en la Comunidad Valenciana o en Baleares, les han dejado fuera del proceso pese a constar como admitidos en todas las resoluciones que se han ido publicando, debido a los errores detectados.

Fue el pasado 15 de junio cuando se publicaron las lista con las adjudicaciones de plazas definitivas.

Las administraciones educativas autonómicas

Cada administración debía responsabilizarse de la gestión de las solicitudes de las personas aspirantes recibidas en primera opción y comprobar todos los méritos alegados. Si dicha solicitudes tenían destinos en comunidades con lengua cooficial, que era el caso, la verificación de dichos certificados donde se acredita el conocimiento de dichas lenguas se podía hacer directamente desde la administración educativa autonómica para su verificación.

Han sido eliminados del proceso sin ninguna explicación, cuando hasta ahora la certificación estaba admitida. Los afectados han hecho ya varios escritos, donde denuncian que se les haya dicho que esto es un error a la hora de coordinarse entre administraciones -andaluza, balear y valenciana-. Por dicho error se han visto apartados del proceso de conseguir una plaza como funcionarios en las nombradas comunidades autónomas teniendo puntos de sobra para ejercerlo.

Piden una corrección

Los afectados consideran que resulta extremadamente urgente que la administración subsane ese error cometido con su titulación y no les tenga por admitidos en el puesto que corresponde. Arremeten además que no se produzcan más perjuicios por dicha equivocación de la que no tienen culpa y de la cual tienen acreditado el requisito del idioma.