"Zambullá", "aguatapá" o "pescaíto": las palabras típicas del verano en Cádiz

Con kilómetros de playas de arena dorada bañadas por aguas cristalinas del océano Atlántico, Cádiz ofrece el escenario perfecto para disfrutar del sol y el mar. Además, Cádiz es conocida por su animada vida nocturna, con bares y restaurantes que ofrecen delicias culinarias, música en vivo y una atmósfera vibrante.

En Cádiz, el verano se vive con pasión y alegría, haciendo de ella un destino inigualable para disfrutar de unas vacaciones memorables. Quien haya vistiado alguna vez Cádiz en verano, seguro que se ha encontrado con algunas expresiones y vocablos típicos que le han llamado la atención o que directamente no ha entendido. Por eso, hemos decidido hacer una pequeña selección de las palabras más usadas por los gaditanos en esta época del año, para que podáis aprenderlas y usarlas en vuestras próximas vacaciones en la tacita de plata.

Palabras típicas del verano en Cádiz

Bastinazo

Es una palabra muy versátil que puede significar muchas cosas, según el contexto y el tono. Puede ser algo muy bueno o muy malo, algo exagerado o sorprendente, o un comentario grosero o ingenioso. Ejemplo: "Qué bastinazo de concierto el de ayer, me lo pasé pipa" o "Menudo bastinazo me pegué con la moto, me hice una cebadura".

Aguatapá

Es cuando te metes en el agua y no llegas a tocar el fondo con los pies. Es muy común en algunas playas de Cádiz, donde hay mucha profundidad y poca arena. Ejemplo: "Me gusta bañarme en la Caleta, pero siempre estoy aguatapá".

Zambullá

Cuando el calor aprieta fuerte, lo único que apetece es meterse en el agua y darse una buena zambullá en la playa.

Pescaíto

El pescaíto frito es el plato más típico de Cádiz y no podía faltar en las expresiones del verano gaditano. Durante los meses de verano las terrazas se llenan de visitantes dándose el festín con este plato estrella gaditano.

Guachisnai

Y hablando de turistas, no podía faltar la expresión más usada en Cádiz para referirse a los extranjeros: guachisnai. Según se cuenta, el origen de esta curiosa palabra procede de la llegada de un barco inglés al puerto de Cáidz, cuando uno de los integrantes de la tripuación preguntó "What´s your name?" y un gaditano transformó la frase en “guachisnai”.

Baraja

Podría parecer que se refiere a la tradicional bajara de cartas, pero en Cádiz un a baraja es también el cierre metálico de los establecimientos comerciales que, una vez que llega el verano, echan el cierre mucho más tarde aprovechando el ambiente de sus calles.

Bulla

Es prisa o urgencia por hacer algo. Los gaditanos no suelen tener mucha bulla, pero a veces se encuentran con situaciones que les obligan a acelerar el paso o a tomar decisiones rápidas. Ejemplo: "Venga, date prisa, que tenemos mucha bulla para llegar al tren".

Cebadura

Es una ampolla o una herida que se produce en el pie por el roce del calzado. Es muy frecuente en verano, cuando se usan zapatos nuevos o sandalias que no se ajustan bien. Ejemplo: "Con estas alpargatas me salen unas cebaduras que no veas".