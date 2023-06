El padre de José Antonio Reyes niega que vayan a ser desahuciados por la herencia del futbolista

Francisco Reyes, padre de José Antonio Reyes.

Cuatro años después de la trágica muerte de José Antonio Reyes, su familia aún enfrenta desafíos financieros relacionados con las numerosas hipotecas que el jugador dejó pendientes. Según diferentes fuentes, la familia del futbolista estaría lidiando con la incapacidad de afrontar el pago de las múltiples hipotecas asociadas a las propiedades del futbolista.

La incertidumbre pone en el punto de mira a la familia del fallecido futbolista, ya que se rumorea un posible desahucio durante estos días de una de las propiedades donde ellos viven debido a la falta de un testamento que clarifique la herencia.

Sin embargo, el padre de José Antonio Reyes, Francisco Reyes, ha salido al frente para negar rotundamente los rumores de desahucio. En unas declaraciones para Europa Press, su padre ha afirmado: "Nosotros creemos que no, pero no tenemos nada más que hablar". Insiste en que, por el momento, no hay planes para desalojar la vivienda por supuesto impago de la hipoteca, y enfatiza: "Nada, nada... aquí seguimos viviendo".

Francisco asegura que se encuentran tranquilos y ha expresado su cansancio ante las repetidas preguntas al respecto: "De verdad que no, aquí ya ha venido mucha gente". A pesar de las preocupaciones que rodean la situación, la familia Reyes se mantiene firme en su postura de que no habrá un desahucio inminente.

El destino de las propiedades hipotecadas y la falta de un testamento claro continúan generando incertidumbre y debate. Mientras tanto, Francisco Reyes y su familia permanecen en la vivienda, a la espera de que se resuelva esta situación y manteniendo la esperanza de poder conservar su hogar.