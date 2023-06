Amparo Rubiales renuncia a la presidencia del PSOE de Sevilla tras llamar "judío nazi" a Elías Bendodo

Amparo Rubiales, hasta hoy presidenta del PSOE de Sevilla, en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS

La presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, ha trasladado este jueves a la dirección socialista su renuncia al cargo para "zanjar la polémica creada" a raíz de sus declaraciones en redes sociales en las que calificó de "judío nazi" al coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del partido en Sevilla, que han apuntado que la dirección "ha aceptado su renuncia", al tiempo que le ha agradecido "su disponibilidad y labor en esta etapa". La dirección del PSOE sevillano había pedido a la histórica dirigente "una rectificación".

Es realmente el discurso de un judío nazi! https://t.co/t37z5MhNq5 — Amparo Rubiales (@AmparoRubiales) 3 de junio de 2023

"La dirección del PSOE de Sevilla se desvincula totalmente de las declaraciones que ha realizado a título personal en sus redes sociales la socialista Amparo Rubiales. La dirección del partido considera absolutamente rechazables esas declaraciones y ha pedido una rectificación a Amparo Rubiales", señalaba el PSOE sevillano en declaraciones a Europa Press.

Esta reacción se producía después de que el PP de Málaga pidiera la dimisión o cese inmediato de la presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales. "Mientas siga como presidenta del PSOE de Sevilla, tanto Pedro Sánchez como Juan Espadas son corresponsables de estas declaraciones, algo a todas luces inaceptable", aseveraba el partido.

Jamás debe usarse la religión, origen o etnia de alguien para la crítica política aunque, como en mi caso, la intención fuese señalar una grave incoherencia. Mis disculpas y corrijo:



Bendodo es un nazi — Amparo Rubiales (@AmparoRubiales) 7 de junio de 2023

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, afirmaba que esta acción de la socialista es "fruto del fanatismo", advirtiendo de que "se han cruzado todas las líneas rojas por parte de quien fuera consejera de la Junta, senadora y diputada en el Congreso por el PSOE, partido que no puede mantenerla en su puesto ni un segundo más", ha insistido.

Además, Carmona subrayaba que "este insulto no va dirigido sólo a Bendodo, sino a toda la comunidad judía", alegando que "no se puede trascender la barrera política y propiciar ataques personales de esta índole, que no afectan únicamente a la persona, sino a todo el colectivo semita".

El propio Bendodo, que proviene de una familia judía sefardí, ya replicaba a Rubiales, asegurando que "quien califica así se califica a sí mismo". También Cuca Gamarra o el PP rechazaron las palabras de Rubiales, así como la Federación de Comunidades Judías de España, que representa oficialmente a los judíos españoles.