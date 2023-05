Balcones del barrio de Lavapiés con carteles en contra de los deshaucios / Eduardo Parra

Los desahucios son uno de los grandes problemas hoy en día. Su auge en algunas regiones de España, hace que miles de personas se queden en la calle por no poder pagar sus deudas, ya que este hecho viene a raíz de un impago de cuotas del crédito hipotecario. Ha habido cientos de casos de desahucios en los que inquilinos o familias han sido obligadas a abandonar sus hogares por no poder hacer frente a deudas acumuladas. Este ha sido el caso de un hombre en Sevilla desahuciado por no poder hacer frente a una deuda de 2.000 €.

Deuda de 2.000 €

A pesar de los numerosos casos en nuestro país, recientemente ha ocurrido uno en Andalucía, concretamente en Sevilla. Un vecino del municipio de La Rinconada ha sido desahuciado de su vivienda, ya que acumulaba una deuda de 2.000 euros con la empresa propietaria del inmueble. Las deudas se pueden acumular de muchas maneras, pero en el caso de este hombre sevillano, la contrajo durante el periodo de tiempo que estuvo ingresado en prisión.

Noticias relacionadas

A pesar de ser consciente de la situación en la que se encontraba, el hombre aseguró a las autoridades que estaba dispuesto a pagar el dinero que tenía atrasado con la intención de frenar lo ya ocurrido. Sin embargo, esto no sirvió de mucho, ya que aunque quisiera hacer frente a sus deudas, fue finalmente desahuciado de su casa. Como es obvio, el hombre estaba en desacuerdo con la situación en la que se encontraba, llegando a asegurar a los medios: "me han echado a la calle sin notificarme nada".

¿Cuándo se puede echar a un inquilino?

Debido a lo común que son este tipo de casos, existen una serie de requisitos que tienen que cumplir los inquilinos para que lleguen a ser desahuciados. Aunque existe una amplia variedad, los más comunes son los siguientes: