El Supremo confirma la condena al expresidente de la Federación Andaluza de Hockey por apropiarse de 74.754 euros

Fachada del Tribunal Supremo en Madrid.

3 Se lee en minutos EP



El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un año y nueve meses de prisión que la Audiencia Provincial de Granada ha impuesto al expresidente de la Federación Andaluza de Hockey (FAH), con sede en Granada, por apropiación indebida de 74.754 euros que supuestamente incorporó a su patrimonio en detrimento de esta entidad deportiva.

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia, consultada por Europa Press, absolvió del delito de desobediencia al expresidente de la Federación Andaluza de Hockey y le condenó como autor de uno de los dos delitos continuados de apropiación indebida que se le atribuían por entender que "dispuso en su favor de cantidades de la cuenta corriente" de la federación.

El fallo fue recurrido ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que en una sentencia fechada el 11 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, concluye que no ha lugar al recurso de casación. Argumenta la Sala que en los hechos probados consta "con nitidez absoluta" que "fue el acusado quien se apropió indebidamente, abusando de su posición de confianza, de 74.754 euros pertenecientes a la Federación" para un destino "distinto del acordado".

La Fiscalía solicitó inicialmente seis años y siete meses de prisión para el acusado, que fue presidente de la Federación desde 1986 a 1992 y desde 2005 hasta 2013, siendo gerente desde 1993 hasta 2011. La misma pena solicitó el Ministerio Público para el que fuera vicepresidente de la federación, y otros siete meses de cárcel para el entonces secretario de esa junta directiva por delitos de desobediencia y apropiación indebida. Estos dos últimos salieron absueltos de todos los cargos.

La Audiencia de Granada concluyó que tras el análisis de los extractos bancarios de las cuentas por parte de la Comisión Gestora --que la Consejería de Educación, Cultural y Deporte ordenó nombrar en la federación-- se detectaron numerosas transferencias o entregas en efectivo desde las cuentas de la Federación a favor de su presidente.

Operaciones que ascendieron desde el 20 de marzo de 2003 hasta el 18 de junio de 2013 a un total de 352.918 euros, comprobándose, asimismo, la existencia de transferencias o entregas en efectivo que el acusado hizo a la Federación en el indicado periodo por un importe total de 71.995 euros, lo que arrojaba un saldo a favor de la Federación de 280.922 euros".

Al investigarse el posible origen de esos traspasos, la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía comprobó que el acusado había venido percibiendo entre el 20 de marzo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2004, y entre el 5 de diciembre de 2006 hasta el 15 de febrero de 2011, un sueldo como gerente de la federación que, según los certificados de IRPF, ascendió a un total de 206.168 euros".

Noticias relacionadas

No obstante, el cargo de gerente "era incompatible con el de presidente de la federación, según los estatutos que la regían, no habiéndose comunicado nunca a la Consejería que ambos cargos los venía ostentando el acusado, no figurando, tampoco, entre los conceptos consignados en las cuentas corrientes que los traspasos y las disposiciones dinerarias efectuados al mismo obedeciesen al pago de ese salario".

A juicio de la Sala, "los 74.754 euros resultantes de detraer las cantidades que cobró como gerente del total de las sumas del dinero que percibió de la federación los incorporó a su patrimonio, obteniendo con ello un beneficio económico con el consiguiente detrimento patrimonial de la entidad". En la sentencia de la Audiencia también se le condena a que indemnice a la Federación Andaluza de Hockey en esta cantidad.