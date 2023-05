Mil andaluces tendrán aval de la Junta para su primera vivienda: hasta 35 años y sin límite de renta

Hace cinco meses, Andalucía presentó como una medida estrella el aval de la Junta de Andalucía para ayudar a los jóvenes de la comunidad a acceder a su primera vivienda. Este martes la medida se ha aprobado de forma definitiva en el Consejo de Gobierno y tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) entrará en vigor “de manera inmediata”. La consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz, confío en que la medida andaluza sea compatible con el paquete de avales anunciado también por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la precampaña electoral que calculan llegará a 50.000 jóvenes. El objetivo es dar un colchón a quienes se quieran comprar una vivienda aunque no tengan dinero suficiente para dar la entrada. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, programó esta iniciativa tras hacerlo Madrid y Murcia y las comunidades del PP recriminaron a Sánchez que introdujera la ayuda dentro de su paquete de anuncios electorales en tema de vivienda.

¿Quién podrá beneficiarse?

El Gobierno andaluz calcula que la medida llegará a unos mil jóvenes andaluces y el programa cuenta con 20 millones de euros presupuestados en el Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico (FeyDE). Los requisitos para acceder al Programa Vivienda Joven señalan que basta con no tener más de 35 años, estar empadronado en Andalucía y comprar una vivienda con un precio máximo de 295.240 euros. No hay límite de renta para los compradores y se decidirá “en un mes en régimen de concurrencia no competetitiva”, es decir, por orden de llegada de los solicitantes. No influirá el nivel de ingresos del comprador.

Jóvenes sin ahorros

El decreto ley que desarrolla estos avales refleja que muchos jóvenes andaluces tienen “ingresos suficientes para hacer frente al pago de las cuotas del préstamo hipotecario pero no han podido ahorrar lo suficiente para la entrada, que supone el 20% del precio, así como los impuestos y demás gasto de la compraventa”. El aval de la Junta llega al 15% del total de la compra.

Los bancos lo piden

El decreto ley aprueba las bases reguladoras de la convocatoria y efectúa la convocatoria a las entidades financieras que deben solicitar su participación y suscribir un convenio. Los bancos dispondrán de 15 días para adherirse tras la publicación en el BOJA. Una vez que esto ocurra, los jóvenes podrán solicitar el aval a las entidades bancarias adscritas al programa Garantía Vivienda Joven. Serán los bancos los que acrediten el cumplimiento de los requisitos de los solicitantes.

Primera vivienda

Podrán optar jóvenes hasta los 35 años cumplidos, empadronados en un municipio andaluz y destinar la vivienda a domicilio habitual durante al menos dos años. Debe ser la primera vivienda ya sea libre o protegida, nueva o usada. Los jóvenes deberán estar al día del pago de las obligaciones tributarias y la Seguridad Social.

Precio máximo

Las viviendas deben tener un precio máximo de 295.240 euros aunque ese límite se podrá incrementar hasta un 20% para viviendas con clasificación energética A o B. Una vez que el préstamo esté preconcedido, la Consejería de Fomento resolverá resolverá la concesión de la garantía y, posteriormente, quedará concedido el préstamo. El precio se fija, explicó la Junta, siguiendo "el precio máximo de una VPO" en la comunidad.

Compatible con el aval estatal

El pasado 9 de mayo, tras anunciarlo Pedro Sánchez en un mitin de precampaña, el Consejo de Ministros aprobó la concesión de una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que cubrirán hasta el 20% de los créditos hipotecarios de dos colectivos: jóvenes de hasta 35 años y familias con hijos menores a cargo. El Gobierno andaluz dijo desconocer la letra pequeña de este anuncio y confió en que pueda ser “compatible” con el aval de la Junta hasta llegar al 20% que se puede cubrir del crédito, aunque no se sabe si será así. El aval autonómico llega al 15%. “Creemos que es compatible hasta que llegue al cien por cien de la ayuda pero de la intención del Gobierno solo conocemos el anuncio porque no hay ninguna publicación. A partir de que se publiquen las ayudas estatales podremos tener más datos”, señaló la consejera andaluza de Fomento.