De la Torre anuncia que volverá a optar a la alcaldía de Málaga a sus 80 años y por séptima vez

2 Se lee en minutos Ignacio A. Castillo



Eterno De la Torre. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha despejado este martes la incógnita sobre su continuidad en el Ayuntamiento y ha anunciado que volverá a ser candidato a alcalde por el Partido Popular en las elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo de 2023. El regidor ha convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa a las 11.00 horas en los jardines de Pedro Luis Alonso, junto a la Casa Consistorial. La misma escenografía elegida hace cuatro años. Y ha sido así cuando ha hecho pública, de forma oficial, su decisión de repetir por séptima vez como cabeza de lista.

En el seno del PP, prácticamente desde las últimos comicios de 2019, se apostaba por que De la Torre volviera a concurrir. El alcalde, por su parte, siempre ha sido reacio a pronunciarse en este sentido y ha venido dando largas. No ahora. Siempre lo ha hecho cuando se le preguntaba por su decisión no solo hace tres años, sino hace ocho. Incluso hace 12 años. Pero finalmente su respuesta siempre ha sido que sí. Incluso en contra de los deseos de su familia, que considera que es hora de que este político que este mes de diciembre cumplirá ya 80 años, merece un descanso tras tantos años de dedicación y 22 años de mandato ininterrumpidos.

"Si soy capaz de compensar mi agenda, estaré más propicio a plantear mi candidatura", afirmaba De la Torre en una entrevista publicada por La Opinión de Málaga el pasado 6 de febrero. Juanma Moreno, Elías Bendodo y otros muchos compañeros de partido siempre lo han visto como la única opción plausible del PP a la alcaldía de Málaga.

"Cuando se tienen muchas horas de trabajo sedentario hay que compensarlo con una actividad que sea física, deportiva... si soy capaz de hacer eso y de demostrarme a mí mismo y a los demás que lo hago, estaré más propicio a plantearme esa posible candidatura, pero aún no lo he conseguido. Sigo con una agenda muy densa porque siempre hay cosas, proyectos... y también, cuando sabes que no tienes por delante muchos años de alcaldía, por pura lógica vital, y los proyectos que tú crees importantes para Málaga están ahí y puedes ayudar a conseguirlos, te esfuerzas en hacerlo. Entonces no limito el tiempo que dedico al trabajo. Tengo ese círculo vicioso y tengo que ser capaz de romperlo y sacar un poco más de tiempo para mí", afirmaba entonces en la misma entrevista.

Por su parte, el PP de Málaga siempre se ha mostrado encantado con la posibilidad de que De la Torre vuelva a ser candidato. "Pero sobre todo porque los malagueños lo sienten así", sentenció Elías Bendodo. "Pero la decisión es suya", matizó hace apenas un mes.

Noticias relacionadas