La diferencia entre el voto blanco, nulo o la abstención en las elecciones andaluzas del 19J

El voto en blanco es un voto válido que computa en el recuento de escaños, favoreciendo a los partidos grandes

El voto nulo es un voto inválido que no repercute en el resultado

La abstención no cuenta para el escrutinio, pero afecta a la capacidad de movilización de los partidos

Un ciudadano deposita un voto en un colegio electoral. / EFE

Este domingo 19 de junio, más de seis millones de andaluces están llamados a las urnas para elegir quién presidirá la Junta de Andalucía durante los próximos cuatro años. Tras el debate electoral de este lunes entre los distintos candidatos, la campaña electoral da sus últimos coletazos mientras se acerca la fecha elegida para votar en las elecciones de Andalucía 2022.

Más allá de lo que digan las encuestas, que por el momento predicen una victoria relativamente desahogada del popular Juanma Moreno, con el PSOE y Vox como segunda y tercera fuerza, respectivamente, serán los ciudadanos quienes tengan la última palabra con sus votos este 19J.

En este sentido, una de las cuestiones que conviene aclarar a la hora de ejercer el derecho al voto, es la diferencia que hay entre el voto en blanco, el voto nulo y la abstención. Cada uno de ellos es una realidad distinta, con repercusiones diferentes en el resultado. De todos ellos, la abstención es el principal problema que los partidos buscan combatir movilizando el voto de su electorado objetivo, pues una abstención alta repercute negativamente sobre su legitimidad.

Por el contrario, los votos en blanco y los votos nulos apenas influyen sobre los resultados electorales. A modo de ejemplo, en las últimas elecciones andaluzas, que tuvieron lugar en diciembre de 2018, los votos nulos apenas representaron un 2,2% del total, con 81.133; mientras que los votos en blanco se quedaron en el 1,58%, con 56.916 papeletas.

Diferencias entre el voto en blanco, el voto nulo y la abstención

Voto en blanco

Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), se considera como tal cuando el sobre no lleva papeleta dentro o bien cuando en esta no aparece marcado ningún candidato. Se trata de un voto válido en el sistema electoral español y, por lo tanto, sí computa en el recuento y afecta al escrutinio a la hora de hacer el reparto de los escaños.

Este tipo de voto favorece a los partidos mayoritarios, mientras que perjudica a los que están cerca del umbral del 3%, mínimo necesario para poder optar a un escaño según el sistema de reparto proporcional de la Ley d’Hondt. Al sumar los votos en blanco dentro del recuento, cada candidatura necesitará más papeletas para poder alcanzar ese porcentaje.

Voto nulo

Por el contrario, el voto nulo es un voto considerado inválido. Se da cuando el sobre entregado no es oficial, cuando en él hay más de una papeleta (pertenecientes a candidaturas distintas), cuando la papeleta se encuentra alterada o cuando se introduce junto a ella algún objeto. En este caso, el voto no afecta al escrutinio ni al resultado final.

Abstención

En el último de los supuestos, la abstención implica que un ciudadano con derecho a voto no ejerce tal derecho porque decide no acudir a las urnas. Las razones detrás de la abstención son diversas y pueden ser voluntarias o involuntarias. No afecta directamente al escrutinio ni al resultado final de la votación. No obstante, sí tiene consecuencias negativas o positivas, ya que la abstención se asocia con una desmovilización del electorado.

Noticias relacionadas