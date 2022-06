Ardua madrugada contra el fuego, que sigue activo en Sierra Bermeja y ha obligado a desalojar Benahavís

Poco antes de las 15.30 horas, en una densa arbolada de castaños del paraje de La Resinera, se ha declarado un incendio forestal en el que trabajan una quincena de medios aéreos y un total de 125 efectivos terrestres

Alejandro González / Javier Lerena / Virginia Guzmán



El trabajo se ha multiplicado a lo largo de la madrugada de este jueves en Sierra Bermeja en la lucha contra el fuego, que continúa activo. y que los bomberos intentan perimetrar. Hay dos focos en los que se trabaja y la zona es de muy difícil acceso, por lo escarpado del terreno.

Según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, los técnicos de la Unidad de Sistemas en Emergencia están sobrevolando el perímetro con drones, para dar apoyo a las tareas de seguimiento en la evolución del incendio.

Pasadas esta última medianoche ha tenido lugar una nueva reunión de coordinación en el puesto de mando avanzado, ubicado en Benahavís.

Según informan los profesionales del Infoca, todavía hay zonas del incendio que se mantienen activas y donde se registra "una inversión térmica que imposibilita el trabajo de medios aéreos".

El responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB), Manuel Marmolejo, ha explicado este jueves que el fuego se extendió rápidamente debido a que "las condiciones meteorológicas no acompañaron para nada", aludiendo al "viento de terral muy fuerte, 37 grados y nada de humedad". Para la jornada de este jueves se espera que el viento sea de levante lo que "va a favorecer" y "ayudar" a la extinción del fuego. Además, los medios aéreos van a poder trabajar durante toda la jornada.

Tres bomberos forestales han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, con quemaduras en el 25% de su cuerpo, lo que ha obligado a su traslado a la Unidad de Quemados del Hospital de Málaga, mientras participaban en las labores de extinción del incendio, que se ha producido a primera hora de la tarde en el término municipal de Pujerra, según ha informado el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, que se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado desplegado para combatir las llamas.

El avance del fuego, alimentado por la calor y el fuerte terral, que obligó durante la tarde al desalojo de la urbanización Montemayor, amenaza el casco urbano de Benahavís, como han confirmado fuentes municipales a este diario. Por esta razón, a primeras horas de esta noche, ha comenzado el desalojo de los vecinos de dos urbanizaciones cercanas: Marbella Club y Benahavís Hill y del casco urbano de Benahavís, según han confirmado fuentes municipales. Aunque en un primer momento se había habilitado como albergue el polideportivo de Benahavís, se ha decidido trasladar a los vecinos desalojados a la carpa de San Pedro Alcántara, en Marbella.

El alcalde de Benahavís, José Antonio Mena, ha explicado que debido al incendio forestal declarado en el municipio malagueño de Pujerra, por el que la Junta ha declarado el nivel 2 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales, han sido desalojados entre 2.500 y 3.000 vecinos. Además de proceder al desalojo preventivo y ordenado del casco urbano de Benahavís, se ha hecho lo mismo en las urbanizaciones de Montemayor, donde han sido desalojadas 60 personas, Benahavís Hill y Marbella Club.

El municipio cuenta con cerca de 8.000 habitantes censados, aunque el núcleo urbano es más reducido y cuenta con numerosas urbanizaciones en su término municipal con segundas residencias empleadas para periodos vacacionales.

En estos momentos, hay zonas del #IFPujerra [ACTIVO] dónde se registra una inversión térmica que imposibilita el trabajo de medios aéreos. El avión de coordinación ACO-8 se dirige hacia la zona, para realizar un vuelo de reconocimiento que permita valorar su situación#BuenosDías pic.twitter.com/xvglwQgyrV — INFOCA (@Plan_INFOCA) 9 de junio de 2022

El incendio se ha iniciado sobre las tres y media de la tarde en una zona con mucha masa forestal de difícil acceso, lo que unido a las altas temperaturas y las fuertes rachas de viento hacen que sea difícil controlarlo. Por eso, sobre las ocho y media de la tarde se declaró el nivel 2 de alerta y se solicitó el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército de Tierra que ha desplegado a 162 efectivos esta noche en la zona, según han confirmado fuente de Subdelegación del Gobierno de Málaga.

Los miembros de la UME se unirán a los 200 efectivos que el Infoca ha desplegado sobre el terreno y a otro medio centenar de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y de los ayuntamientos de la zona que intentan controla las llamas desde tierra. Junto a ellos, hasta que las condiciones de luz lo permitan han trabajado 17 medios aéreos en intentar controlar este incendio, que ha obligado al desalojo de entre 60 y 100 personas de la urbanización Montemayor por prudencia.

La @UMEgob ya está en el #IFPujerra. Se suman los medios de extinción de incendios de @Defensagob junto a los medios de @mitecogob del Gobierno de España destinados en la zona a petición de @Plan_INFOCA. pic.twitter.com/eoiLv19Qln — Subdelegación del Gobierno en Málaga (@GobiernoMalaga) 8 de junio de 2022

El presidente en funciones ha explicado que el incendio a esta hora tiene mala pinta por la extensión y por las condiciones meteorológicas pero van a estar muy vigilantes durante toda la noche a su evolución. Esperamos que el viento cambie, que entre viento de levante más húmedo y que las condiciones meteorológicas faciliten su control".

Durante toda la noche permanecerán sobre el terreno la UME, las brigadas del Infoca y de bomberos apoyados por la Guardia Civil y la Policía Nacional por si hubiera que hacer nuevos desalojos ya que es una zona de gran densidad de viviendas diseminadas. "La prioridad es salvar las vidas de las personas que viven en la zona; segundo intentar evitar los daños materiales en viviendas y evitar la masa forestal. Vamos a estar pendientes de la evolución del viento y de si es necesario hacer más desalojos. Va a ser una noche larga y complicada" ha explicado Juanma Moreno en el Puesto de Mando Avanzado.

Es desolador ver los efectos del #IFPujerra. Acabo de visitar la zona y le he trasladado todo mi apoyo a los efectivos del @Plan_INFOCA que llevan horas trabajando para intentar frenar su avance.



Ánimo y mucho cuidado, por favor. pic.twitter.com/6vqevJ1y4o — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 8 de junio de 2022

Primeros desalojos en Montemayor (Benahavís)

Hasta esta noche, entre 60 y 100 personas han tenido que ser desalojadas esta tarde de sus viviendas de la urbanización Montemayor, ubicada en Benahavís, como medida de prevención como consecuencia del incendio forestal que se ha declarado en Pujerra, según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía y confirmado el consejero de Presidencia del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, desplazado hasta el puesto de mando para seguir el operativo de extinción, que trabaja desde poco antes de las 15.30 horas. El Ayuntamiento de Benahavís ha habilitado el polideportivo municipal para acoger a los desalojados de Montemayor, pero el avance del fuero ha provocado que este número de desalojados se multiplique al afectar a todo el caso urbano de Benahavís. Se están estudiando otros posibles centros de realojo en Marbella y Estepona ante la previsión de tener que desalojar más urbanizaciones durante la noche.

A las 15.19 horas se recibían las primeras alertas de fuego en el paraje La Resinera, una zona inaccesible por tierra y con una densa arboleda de castaños de Sierra Bermeja, donde se produjo un devastador incendio el verano pasado. Desde esa hora más de un centenar de efectivos del plan de lucha contra los incendios forestales en Andalucía (Plan Infoca) y el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) tratan de controlar este fuego. Labores de extinción que se están viendo complicadas por las altas temperaturas que se registran esta jornada, sumada al viento de terral, con rachas de entre 25 y 40 kilómetros por hora.

De hecho, fuentes del Plan Infoca han explicado que la velocidad del viento hace que las llamas avancen a 30 metros por minuto. Por el momento, y según el último perímetro disponible, solo afecta a los términos municipales de Pujerra y Júzcar.

Ante estas circunstancias adversas, Elías Bendodo ha admitido que en estos momentos "las previsiones no son buenas". "Todo el servicio de extinción de incendios está actuando a pleno rendimiento. Esperamos que se pueda controlar y no pase a mayores, pero de entrada tenemos que decir que su ubicación y su situación por las condiciones meteorológicas no son favorables. Estamos muy pendientes, sobre el terreno, Protección Civil, Consorcio Provincial de Bomberos, Guardia Civil, Fuerzas de Seguridad del Estado... esperamos contralarlo, pero la situación no es buena", ha asegurado Bendodo.

El consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo. /

Activado el nivel 2 del Plan de Emergencias

A las 17.05 horas la Junta de Andalucía activaba el nivel 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales y en estos momentos ya se han movilizado hasta 17 medios aéreos y 140 efectivos terrestres.

Por aire trabajan seis helicópteros de transporte y extinción, dos helicópteros Súper Puma, dos helicópteros Kamov, dos aviones de carga en tierra, dos anfibios del Ministerio y un avión de observación y transmisión de imágenes (ACO).

Por tierra trabajan 140 efectivos, entre bomberos forestales, técnicos de operaciones y agentes de medioambiente; además de seis autobombas. Al operativo se han sumado además una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), una unidad medicalizada (UMIF) y una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios (Unasif).

Incluso el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) ha movilizado al completo a los parques de Manilva, Ronda y Algatocín.

Incendio en Málaga. /

La densa humareda es visible desde Marbella, Estepona, Benahavís e incluso desde Málaga capital o la costa gaditana. Las cenizas ya se dejan sentir en Júzcar y tanto los satélites de la NASA como de la AEMET ya han detectado el fuego. De hecho, el teléfono 112 ha gestionado más de una treintena de avisos por el incendio.

🔴#IFPujerra, paraje La Resinera. Viento de terral 25/40 km/h, zona inaccesible por tierra.

▶️6 helicópteros, 2 Súper Puma, 2 KAMOV, 2 aviones de carga en tierra, 1 ACO, 5 BRICA, 7 #TOP, 10 grupos #bomberosforestales, 6 autobombas, 3 #AAMM, UMMT, UMIF y UNASIF. Solicitados 2 Foca pic.twitter.com/Zu3iK9Hf5U — INFOCA (@Plan_INFOCA) 8 de junio de 2022

El humo que se ve en estos momento en #SanPedroAlcántara corresponde a un incendio forestal que se ha declarado en el paraje La Resinera en Pujerra. Numerosos efectivos están en la zona intentando controlarlo. #IFPujerra pic.twitter.com/31pD0xtC83 — RTV Marbella (@RTVMarbella) 8 de junio de 2022

Sierra Bermeja, en la mente de todos

La delegada en funciones de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Casero, activó a las 17.05 horas, el nivel 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales ante el fuego que se ha declarado en la tarde de este miércoles en Pujerra. El problema es que las previsiones meteorológicas prevén rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en la zona hasta las diez de la noche, lo que va a dificultar las labores de control y extinción de las llamas.

Precisamente el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha explicado que las fuertes rachas de viento y la dificultad para acceder a la zonas de las llamas les ha llevado a decretar el nivel 2 de alerta, a las 20.32 horas, y llamar a la delegación del Gobierno de España en Andalucía para solicitar el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con el fin de proteger las zonas residenciales ante el avance del fuego.

En la mente de todos está la devastación provocada por el incendio ocurrido el verano pasado en Sierra Bermeja, el primero de sexta generación que se ha registrado en España, y nadie quiere que se produzca un desastre natural como aquel.

Por ello, las autoridades andaluzas solicitaron a media tarde ayuda al Gobierno de España que ha enviado dos aviones anfibios desde la base militar de Torrejón de Ardoz en Madrid para unirse a las labores de extinción por el aire mientras la luz del sol permita la actuación de los medios aéreos.

"Se va a quemar todo"

Por su parte, el alcalde de Pujerra, Francisco Macías, en cuyo municipio se ha iniciado este nuevo incendio que afecta a Sierra Bermeja, ha asegurado que "las hectáreas que no se quemaron el año pasado se van a quemar ahora". "Hay mucha gente trabajando" en la extinción del fuego, pero "el viento es muy fuerte y las llamas están descontroladas" y teme que en esta ocasión las llamas puedan llegar hasta la propia Sierra de las Nieves.

Los vecinos de Pujerra están "muy preocupados", ha manifestado el regidor, que precisa que el incendio se concentra por ahora en una zona de pino y matorral donde no hay viviendas y se dirige "a toda velocidad" en dirección a la costa; en concreto hacia los términos municipales de Estepona y Benahavís, según informa la agencia EFE.

