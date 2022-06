El Carnaval de Cádiz no se olvida de criticar a los políticos: cargan contra Kichi y Olona

La comparsa de Martínez Ares, uno de los autores con mayor reconocimiento en la ciudad y que presume de amistad con el alcalde, le llama "gran mentira", "tirano gordo de poder y prepotencia"

Otra agrupación dirige sus críticas a la candidata a la pesidencia de la Junta de Vox: "Te sobra la chulería y te falta mucha clase”

El alcalde de Cádiz, José María González, popularmente conocido como Kichi, no se ha librado este año de recibir críticas a su mandato en el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. "Gran mentira" o "tirano gordo de poder y prepotencia" son algunas de las expresiones utilizadas por la comparsa Los sumisos, cuyas letras compone el afamado Antonio Martínez Ares (uno de los autores más populares y que más veces ha ganado el Concurso) para criticar la gestión del edil principal de la capital gaditana.

Martínez Ares presume de amistad con Kichi, y ha tardado ocho años en dedicarle un pasodoble. "Te dije que no me mordería la lengüita y ese día ha llegado: 'c’est fini'" comienza la copla. "Me importa un carajo que te enfades, enfadao está medio Cádiz, te importa un carajo a ti. De carnavales no voy a hablarte, porque prontito estarás aquí. Mentira, eres una gran, sin proyecto y sin mira. Tirano gordo de poder y prepotencia. Que tiene, un carril pa bicicleta y un piojito en la Caleta, viva tu menda lerenda. Como no hay nadie a tu altura, dices que vas a seguir. Qué torpe, se lo estás poniendo a huevo a los nietos del gallego, no lo ves maldita sea. Lo siento, no sabes cuánto lo siento".

Tras el estreno del pasadoble, el pasado sábado, el alcalde no quiso comentar nada en sus perfiles de redes sociales. Sin embargo, el lunes, en un acto público sí se refirió a la crítca: "el Carnaval es crítica, lo ha sido siempre y debe seguir siéndolo", dijo González. "El Carnaval es contrapoder". "Un alcalde tiene que cerrar la boca cuando habla un poeta de Cádiz y eso es lo que voy a hacer. Quien tiene que opinar sobre las letras de los poetas son los jurados y yo afortunadamente no lo soy”.

Lo cierto es que, desde que accedió a la alcaldía en 2015 encabezando la candidatura de Por Cádiz sí se puede, confluencia liderada en aquel momento por Podemos (él pertenece a Anticapitalistas, ahora integrado en Adelante Cádiz), niguna de las agrupaciones del carnaval le había dedicado una crítica tan feroz. No deja de resultar llamativo que haya sido Martínez Ares, quien públicamente haya apoyado a Kichi desde su llegada a la alcaldía, quien haya sido el responsable de este pasodoble. Tras la actuación de Los sumisos, el propio Martínez Ares declaraba a la Cope: “Ha sido muy duro porque he tenido que diferenciar entre el amigo y el alcalde. Le canté a Carlos Díaz, a Teófila y le hemos dado ocho años de margen”.

Olona, criticada por su falso andalucismo

Pero las críticas no solamente han sido para el alcalde. La campaña electoral andaluza también ha estado presente en el Concurso de Agrupaciones. “Tú no eres andaluza, ay Macarena de mis entrañas. Ay, que eres una intrusa, ay Macarena la de Graná. Te pone más pitosa aquello de una grande y libre España. Tú no eres andaluza y nunca lo serás por mucho que te disfraces de mujer de Andalucía. Te sobra la chulería y te falta mucha clase”. Así comienza otro pasodoble que compite en el Concurso de Agrupaciones de 2022, con una letra dedicada a la candidata a la Junta de Andalucía por Vox, Macarena Olona que, pese a no ser andaluza y haber sido denunciada por empadronarse en Salobreña solamente para poder presentarse a las elecciones, lleva toda la precampaña queriendo hacer ver su interés por Andalucía a base de dejarse ver en fiestas populares vestida con trajes regionales.

La comparsa Los quinquis, cuyas coplas escribe José Antonio Vera Luque, le ha dedicado un pasodoble en su pase de semifinales del concurso. La reacción del público presente en el Teatro Falla a este pasodoble fue ponerse a cantar espontáneamente el himno de Andalucía. “Y aunque imites nuestro acento, como si fueras del sur, no tienes ni puta idea del sentimiento andaluz. Ni los cuatro de diciembre se te encoge el corazón recordando a Caparrós. Ni sientes la blanca y verde, igual que la siento yo porque no fue Andalucía la mare que te parió”, dice la letra.

