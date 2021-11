¿Por qué están en huelga y qué reclaman los trabajadores del metal en Cádiz?

Patronal y operarios están en proceso de negociación del nuevo convenio colectivo, en el que los trabajadores piden aumentar el salario para hacer frente a la inflación

El anterior acabó en diciembre

Los trabajadores del sector del metal se manifiestan por las calles de Cádiz durante la séptima jornada de huelga. La Policía y los manifestantes del sector del metal se enfrentan desde esta mañana en el inicio de la séptima jornada consecutiva de huelga. EFE/Román Ríos.

La huelga de los trabajadores del Metal ha frenado en seco la actividad de la industria de más peso en Cádiz. Cuando se cumple el noveno día consecutivo de huelga indefinida, las posturas en las negociaciones entre la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (FEMCA) y los sindicatos que se están celebrando en Sevilla parecen aún muy alejadas.

Mientras, se suceden las protestas y los altercados en la ciudad gaditana, donde la Policía ha cargado en varias ocasiones contra los manifestantes. Las calles de Cádiz siguen llenas de barricadas y se suceden los cortes en las carreteras e incidentes en los principales nudos industriales de la provincia.

Pero, ¿Cuáles son las reclamaciones de los trabajadores?

Los 29.000 trabajadores del metal de Cádiz convocados a la huelga reclaman una subida salarial para que sus ingresos se actualicen según el IPC, puesto que la inflación se ha disparado por encima del 5%, con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo. También piden que los sueldos se equiparen entre trabajadores del mismo rango.

Más concretamente, los sindicatos reclaman subir los salarios un 2,5% más el IPC anual en 2022 y un 3% más IPC en 2023, además de una disminución de cuatro horas de trabajo al año.

¿Qué ofrece la patronal?

La patronal sigue firme en su rechazo a las condiciones que reclaman los sindicatos, y su principal propuesta se compone de un convenio a cuatro años con una subida salarial del 2% para 2021, 2022 y 2023, con efectos retroactivos desde el 1 de junio de 2021 y facilidades para pagar los atrasos de 2021 durante 2022. Además, si al final de 2023 el IPC real hubiera superado a las subidas planteadas, se abonaría a los trabajadores una paga por la diferencia.

Motivos de las discrepancias

Estas condiciones son rechazados por los sindicatos, que aseguran que tres de cada cuatro empleos del sector del metal en la provincia gaditana son eventuales y, por tanto, al no ser frecuente el contrato indefinido, no llegarían nunca a recuperar el poder adquisitivo con lo que propone la patronal. Los trabajadores reclaman afrontar la inflación en el momento actual, y no dejarlo para el futuro.

Por su parte, la FEMCA argumenta que las subidas del 2%, 2,5% y 3% anual que solicitan los sindicatos serían un golpe letal para la industria gaditana, que también atraviesa una crisis. Con ello, según asegura la patronal, Cádiz perdería la competitividad y no podría competir con otras provincias donde las condicionales laborales son menos favorables a las de los operarios de la región andaluza.

¿A quién afecta la huelga?

La huelga de Cádiz está afectando a pymes industriales de la provincia que trabajan para Navantia, Cepsa, Dragados o Acerinox. La FEMCA engloba a estas pymes industriales de comercio e industrias de metal, auxiliares navales y de reparación de automóviles.

