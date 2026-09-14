Seis generaciones en una misma oficina: el reto de unir experiencia, talento e innovación

Boomers, Generación X, millennialscentennials… Nunca en la historia reciente han convivido tantas generaciones como ahora. Una realidad demográfica que está cambiando cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos. La edad ya no marca de la misma manera las etapas de la vida: estudiar, trabajar, formar una familia o jubilarse han dejado de seguir un calendario único. La emancipación se retrasa, las trayectorias vitales son más diversas y las personas permanecen activas durante más tiempo.

Esta diversidad generacional también se ha trasladado a las empresas. En los mismos equipos pueden convivir hasta seis generaciones, con distintas formas de trabajar, aprender y relacionarse con la tecnología. El reto ya no es únicamente gestionar esa diversidad, sino encontrar la manera de aprovecharla.

"El cambio demográfico no es un problema futuro: es una realidad presente", explica Ana Sainz, directora general de Fundación SERES. La responsable de la fundación señala que esta transformación "ya está afectando a la gestión del talento, al diseño de productos y servicios y a la cohesión social".

El problema no es simplemente que haya más edades compartiendo espacios, sino que muchos modelos laborales y sociales siguen respondiendo a, en palabras de Sainz, "una sociedad que ya no existe". Esa falta de adaptación genera tensiones en ámbitos como el empleo, la tecnología, el consumo o la salud.

Frente a este escenario, Alianza Intergeneracional de Fundación SERES reúne a empresas y organizaciones con un objetivo común: identificar los retos que plantea esta nueva realidad y convertir esa diversidad en oportunidades. La iniciativa parte de tres grandes ámbitos de trabajo -"talento, mercado y sociedad"- que afectan tanto a las empresas y organizaciones como a las personas. "La colaboración y el diálogo emergen como dos de los grandes activos para la sociedad y también para las empresas", señala Sainz, que reclama "poner el foco en el largo plazo" para conectar la transformación social con nuevas oportunidades económicas.

Del relevo generacional a la colaboración entre edades

Uno de los principales campos donde se juega esta transformación es el mercado laboral. Las compañías tienen que responder a equipos donde conviven profesionales que aportan décadas de experiencia con otros que llegan con nuevas capacidades digitales y diferentes expectativas sobre su trayectoria profesional. El reto no es solo gestionar esa convivencia, sino generar espacios donde el conocimiento acumulado y las nuevas formas de entender el mundo puedan complementarse.

Desde Fundación SERES señalan que las empresas tienen una capacidad única para actuar "como motor de cambio", conectando generaciones en el empleo, favoreciendo "carreras profesionales más largas y flexibles" e impulsando modelos adaptados a todas las edades.

Ana Sainz, directora general de Fundación SERES, y Salvador Noves Pernías, director de Propuesta de Valor de Segmentos Retail de CaixaBank. / CEDIDAS

En esa línea trabaja CaixaBank, que participa en la Alianza desde el ámbito de "la inclusión financiera y en el acompañamiento a las personas a lo largo de las diferentes etapas de su vida", tal y como explica Salvador Noves Pernías, director de Propuesta de Valor de Segmentos Retail de CaixaBank.

Para la entidad, la diversidad generacional no debe entenderse como una dificultad, sino como una oportunidad. "Las empresas tenemos una gran oportunidad para incorporar la diversidad generacional como un elemento de valor", señala Noves Pernías, que defiende la importancia de crear espacios donde convivan distintas perspectivas y sea necesario "escuchar más y evitar visiones homogéneas".

Esa mirada también se traslada a la relación con los clientes. CaixaBank considera que las entidades financieras deben acompañar a las personas en distintos momentos de su vida, desde los primeros proyectos de los más jóvenes hasta la planificación del futuro de las personas sénior. Para ello, la entidad apuesta por herramientas como la educación financiera, el ahorro y la planificación a largo plazo: "La educación financiera, el ahorro, la previsión y la planificación financiera son herramientas importantes para ampliar oportunidades y favorecer una mayor autonomía económica a lo largo del tiempo".

La combinación de experiencias y perspectivas puede convertirse así en una ventaja: el conocimiento acumulado de unas generaciones puede complementarse con las nuevas formas de entender la tecnología, el consumo o las relaciones laborales de otras. El objetivo es que la edad deje de ser una categoría que separa y se convierta en una fuente de aprendizaje compartido.

La tecnología como punto de encuentro

La transformación digital es otro de los grandes retos de esta convivencia. La tecnología ha abierto nuevas oportunidades, pero también puede ampliar las diferencias entre quienes tienen acceso a formación continua y quienes encuentran más dificultades para adaptarse.

Fundación Telefónica ha asumido dentro de la Alianza el reto relacionado con la brecha entre las competencias que demanda el mercado laboral y las capacidades disponibles. Según Isabel Salazar, directora general de Fundación Telefónica, "este desajuste afecta a todas las generaciones, aunque de forma diferente". Los jóvenes pueden encontrar dificultades para acceder a empleos de calidad por falta de experiencia, mientras que los profesionales sénior pueden enfrentarse a mayores obstáculos ante los cambios tecnológicos.

Para la Fundación Telefónica, la clave está en entender que la formación no termina cuando una persona accede al mercado laboral. "La empleabilidad del futuro dependerá de la capacidad de actualizar conocimientos y adquirir nuevas habilidades" durante "toda la vida profesional", tal y como apunta Salazar. La fundación trabaja en esa línea mediante programas de formación digital orientados a facilitar la adquisición de nuevas competencias tecnológicas y reducir las brechas de acceso al conocimiento.

Pero la tecnología también puede convertirse en un espacio de colaboración. "La tecnología puede convertirse en un enorme factor de cohesión, en una verdadera aliada", afirma Salazar. Desde Fundación Telefónica defienden que "la experiencia de los profesionales sénior y las capacidades digitales de las nuevas generaciones no son activos contrapuestos; son una combinación imprescindible para afrontar los desafíos del futuro".

Isabel Salazar, directora general de Fundación Telefónica, y Manuel Zafra, presidente de Merck España. / CEDIDAS

Transmitir conocimiento para garantizar el futuro

Esta convivencia también plantea un desafío interno para las empresas: conseguir que el conocimiento acumulado durante años no se pierda y pueda transmitirse entre profesionales de diferentes edades. El reto pasa por crear espacios donde la experiencia y las nuevas capacidades puedan complementarse.

Manuel Zafra, presidente de Merck España, explica que la compañía ha asumido dentro de la Alianza Intergeneracional de Fundación SERES el reto del déficit de talento y competencias, un ámbito que incluye aspectos como "la transferencia de conocimiento entre generaciones, el desarrollo de competencias digitales y la evolución de la formación profesional y la conexión entre el entorno empresa y el sistema educativo".

Para Zafra, la clave está en que las empresas entiendan cómo cambia una sociedad con más diversidad generacional y adapten sus modelos a esa realidad. La compañía ha desarrollado herramientas para analizar cómo se percibe la inclusión por edad dentro de las organizaciones y detectar posibles brechas generacionales. "Las empresas debemos comprender cómo evolucionan las necesidades y diseñar productos, servicios y experiencias que reflejen esa realidad", señala. Para ello, añade, es necesario "contar con equipos diversos que conviven y aportan perspectivas complementarias, dejando de lado las fricciones y apostando por promover espacios de encuentro y diálogo".

Esa colaboración entre generaciones permite que el conocimiento acumulado por unos perfiles pueda combinarse con las nuevas capacidades de otros. La transferencia de experiencia, la formación continua y la creación de espacios de diálogo se convierten así en herramientas para preparar a las organizaciones ante un mercado laboral cada vez más diverso.

Construir un futuro compartido

La Alianza Intergeneracional parte de la idea de que las generaciones no deben entenderse como realidades separadas, sino como una oportunidad para colaborar. La experiencia, la innovación y las nuevas capacidades pueden convivir si las organizaciones crean los espacios adecuados.

Noticias relacionadas

Como explica Ana Sainz, el objetivo es construir un espacio "donde convivan la experiencia, la innovación y talento, donde todos sumen para construir respuestas compartidas a retos comunes". El futuro dependerá de la capacidad de las organizaciones para aprovechar todo el talento disponible y convertir la diversidad generacional en una ventaja.