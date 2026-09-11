Eurocaja Rural reafirma su apoyo a Asprona durante su visita a la Feria de Albacete

El presidente de Eurocaja Rural y de su Fundación, Javier López Martín, ha visitado la Caseta de Asprona en la Feria de Albacete para trasladar el respaldo institucional de la entidad al trabajo que la asociación desarrolla desde hace más de seis décadas en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (PCDID).

Durante el encuentro, López Martín felicitó a los responsables de Asprona por la labor que realizan para promover la inclusión, defender los derechos y generar nuevas oportunidades para las personas con discapacidad. Asimismo, puso en valor el compromiso de la Caja y su Fundación con los proyectos impulsados por la organización.

Apoyo a proyectos de inclusión y empleo

El presidente de Eurocaja Rural recordó algunas de las iniciativas respaldadas en los últimos años por la Fundación, entre ellas el proyecto seleccionado en la convocatoria 'Talento Artístico' de la Compañía de Teatro Inclusivo del Club de Ocio Amitur de Asprona Albacete. También destacó la ayuda 'WORKIN' concedida en 2025 al Centro Ocupacional Eloy Camino de Asprona por su proyecto 'Asevents by Asprona', una iniciativa orientada a la inserción laboral mediante la elaboración artesanal de productos destinados a eventos, combinando sostenibilidad, creatividad y calidad.

La visita permitió a Javier López Martín compartir impresiones con la presidenta de Asprona Albacete, María Dolores Olivares, así como con otros representantes de la Junta Directiva, entre ellos la vocal Pilar Paños y el director general de la asociación, Manuel Martín. En el encuentro también participaron el director del Área de Relaciones Institucionales de Eurocaja Rural, Miguel Ángel Escalante Pinel, y el director territorial de la entidad en Albacete, Carlos Prior García.

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Al finalizar la visita, López Martín agradeció la acogida de Asprona y reconoció la dedicación y vocación de servicio de sus profesionales y voluntarios, destacando su papel como referente social en la provincia de Albacete en la atención, educación y acompañamiento de las personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.