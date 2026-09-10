VIVIENDA
Vivara lanza un revisor gratuito de contratos de alquiler para detectar errores y riesgos legales
La herramienta analiza los contratos en tres minutos, adapta sus recomendaciones a la normativa de cada comunidad autónoma y permite revisar cláusulas sin compartir datos personales
EPE
Vivara, compañía especializada en la gestión integral del alquiler residencial e impulsada por GCO Ventures, ha lanzado un revisor gratuito de contratos de alquiler dirigido a inquilinos, propietarios y agentes inmobiliarios para identificar posibles errores, cláusulas problemáticas y riesgos ocultos antes de firmar un arrendamiento.
La herramienta, desarrollada por los equipos legal y técnico de Vivara, está disponible en la web de la compañía sin necesidad de registro previo y permite analizar un contrato de alquiler de forma privada.
Un análisis del contrato de alquiler en tres minutos
El funcionamiento del revisor se basa en un cuestionario de 24 preguntas que permite detectar cláusulas ausentes o incorrectas, posibles riesgos jurídicos y aspectos clave del contrato, como la fianza exigible o el sistema de actualización de la renta.
Tras el análisis, el usuario recibe un informe descargable con recomendaciones para corregir los puntos detectados y mejorar la seguridad del contrato antes de su firma.
Vivara señala que la herramienta nace en un contexto en el que buena parte del mercado del alquiler está formado por pequeños propietarios. Según la compañía, el 90% de las viviendas arrendadas pertenecen a particulares con una única vivienda en alquiler, mientras que muchos inquilinos no cuentan con mecanismos para comprobar si el contrato que van a firmar se ajusta a la normativa.
Adaptado a la normativa de cada comunidad autónoma
Una de las principales diferencias del revisor frente a herramientas generalistas de inteligencia artificial es que incorpora las particularidades legales de cada comunidad autónoma y sus cambios normativos.
Además, Vivara asegura que el análisis se realiza directamente en el navegador del usuario y que los datos personales no se recopilan ni se almacenan en servidores externos.
Llàtzer Puigpelat, Chief Revenue Officer de Vivara, explica que “una inteligencia artificial generalista puede ser un punto de partida, pero no es el instrumento adecuado para validar un contrato de alquiler”. Según Puigpelat, la herramienta ofrece respuestas basadas en criterios jurídicos propios y actualizados, con el mismo enfoque para propietarios e inquilinos.
Herramientas gratuitas para propietarios e inquilinos
El revisor se incorpora al conjunto de herramientas gratuitas de Vivara para el mercado del alquiler. La plataforma también permite consultar si una renta cumple la normativa, comprobar si una vivienda se encuentra en una zona tensionada o calcular la rentabilidad de un alquiler después de gastos e impuestos.
Con estas herramientas, la compañía busca facilitar información práctica a propietarios e inquilinos para favorecer un mercado del alquiler más transparente y profesional.
Vivara, impulsada por GCO Ventures —el vehículo de inversión en startups de GCO (Grupo Catalana Occidente)—, está especializada en la gestión integral del alquiler residencial. La compañía ofrece servicios para propietarios como la búsqueda de inquilinos, la gestión del contrato y la garantía de cobro de la renta.
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